NASA paylaştı! Depremin Hatay'daki etkisi gözler önüne serildi

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden 21 gün geçti...

Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri de Hatay.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Antakya ilçesinden ilgi çekici görüntüler paylaştı.

Hasarın boyutu görüntülendi

NASA, yeni uydu görüntülerini paylaşarak büyük felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Özel görüntüleme sistemi olan Görünen Kızılötesi Görüntüleme Radyometre Sistemi ile elektrik kesintisi yaşanan bölgelerin görüntülerini aktardı.

Söz konusu haritalarda, Hatay’ın merkez Antakya ilçesi ve çevresinde yayılan ışık miktarı belirtildi.

4 Şubat 2023



8 Şubat 2023

"Antakya, Kahramanmaraş ve Adıyaman karanlıkta kaldı"

Black Marble HD ile çekilen görüntülerde Antakya’nın büyük bir kesiminin, Kahramanmaraş’ın ve Adıyaman’ın karanlıkta kaldığı aktarıldı.

NASA, bulut, hava kirliliği, kar ve benzeri durumların uydu görüntülerini etkileyebileceğini ve analizin kritik bir öneme sahip olduğunu vurduladı.

Ensonhaber