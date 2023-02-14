Naci Görür illeri tek tek uyardı: Bir an önce hazırlık yapmalıyız!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem sonrası hayat durma noktasına geldi. Can kayıplarının ve yıkımların oldukça yüksek olduğu 10 il, ülkemizi derinden sarstı. Yasa girdiğimiz bu durumda deprem bölgelerinde yapılan çalışmalarda bir kurtarılma haberi ile umut dolarak sevinç duyuyoruz.

Kahramanmaraş depreminin ardından Tüm ülke gözünü Büyük Marmara Depremine çevirmiş durumda. Etrafta oldukça dolanan bu deprem konusu ile vatandaşlar endişe duymaya başladı. Endişe duyan vatandaşlar bu konu ile ilgili deprem uzmanlarından gelecek bir haberi bekliyorlar.

Beklenen Marmara depremi dahil diğer illerde meydana gelecek deprem hakkında uyarılarda bulunan Naci Görür, Ece Üner ile tv100 deprem özel yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o uyarılar...

Denizlerin çekilmesinin deprem ile ilgisi var mı?

Bunun depremle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu klimatolojik ve oşinografik olayların sonucudur. Denizdeki dalgaların, hava basıncının denizde yaptığı çekilmelerdir. Bu çok yaygındır. Depremle hiçbir ilgisi olduğunu sanmıyorum, endişe edecek bir durum görmüyorum

"Marmara'da deprem olma olasılığı yüzde 80"

Marmara’da 7’nin üzerinde 30 yıl içinde bir deprem olasılığı her an olmak kaydıyla bu olasılık %62’dir denildi. 23 yıl geçti, bu olasılık daha da arttı. Bu olasılık 80'lere tırmandı. Marmara'da deprem yaklaşıyor. Kimi arkadaşlar çıkıp 2040-2045'e kadar olmayacak diyor ama çalışmada 30 yıl içinde olma olasılığı yüzde 62 denildiği için 15 sene oynayabilir. İstanbul'u rahatlatmak istiyorsak deprem gerçeğini kabul edip şehri deprem dirençli hale getirecek çalışmalar yapalım.

"Marmara kırılacak demektir"

Marmara'nın batısı Şarköy'de 1912'de, doğusunda 1999'da Gölcük depremi olduysa Marmara kırılacak demektir. Maraş'a dikkat çektiğimizde sadece bunu ben söyledim demeyi kabul etmiyorum. Biz yer bilimciler olarak tehdit olarak gördüğümüz yerleri söylüyoruz.

Marmara Bölgesi'nde 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz

Marmara Bölgesi dediğimiz zaman sadece İstanbul, Tekirdağ, Silivri demiyoruz. Marmara’nın güneyi Bursa, Balıkesir, Çanakkale gibi yerlerde de 7’nin üzerinde bir depremde çoğumuz hasar alırız.

"Pülümür'de 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz"

Bunun dışında Erzincan'ın doğusu ve Karlıova arasında Yedisuyu fayının üzerine Pülümür'un bulunduğu yerde 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. En son deprem orada 1794 senesinde olmuştur.

Karlıova-Bingöl dikkat!

Karlıova-Bingöl arasında 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Burada da en son deprem 1866 yılında oldu. Son depremler biraz Adana-Antakya'da daha özenli olmamızı gerektiriyor. Maraş depreminin enerjisinin bır kısmı bu bölgeyi, Kıbrıs'ı etkileyebilir ancak Kıbrıs’ın deprem tehdidi daha çok güneyinde.

"Buralarda özenli olunsun"

Hakkari yöresinde sıkışmışlık olduğunu düşünüyor ve orada deprem bekliyoruz. Yer bilimcileri olarak İzmir'de endişemiz var. İzmir yarımadası da çok sayıda fayla bölünmüş durumda. Ege'nin gerilim altında olan bir yer. Kıbrıs'tan tutun Muğla, Antalya'ya kadar bu depremlerin bir etkisi oluyor. Buralarda özenli olunsun diyoruz.

"Biz bir an önce deprem dirençli yerler oluşturmalıyız"

Biz biliminsanları olarak öngörülü ve özenli olunması için söylüyoruz. Biz bir an önce deprem dirençli yerler oluşturmalıyız. Depremi durduramayız ama zararını azaltabiliriz. Halkımız deprem olmadığı zaman neden hiç pinpirikli olmuyor? Depremi deprem olmadan konuşalım. 1 ay sonra bunu da unutacağız. Unutmayın, korkup telaşlanmak yerine talepte bulunun. Türkiye'nin en temel sorunu depremdir.

Süperhaber