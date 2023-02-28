Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Yeni bir fay olabilir!
11 ili vuran depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ederken Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi dün 5,6 büyüklüğünde sallandı. Depremde çok sayıda bina yıkılırken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür 'Yeni bir fay olabilir' diyerek uyarıda bulundu.
Malatya'da dün öğle saatlerinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent sabah saatlerinde de 4.1 şiddetinde depremle sallandı.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür son depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı ve şunları kaydetti:
“Yeşilyurt, Malatya'da 5,5 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin”
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