Müzik yasağı ne zaman kalkacak? Saat 24:00’dan sonra müzik yasağı kalktı mı?
Türkiye 1 Temmuz itibariyle yeni normalleşmeye geçti. Korona salgını nedeniyle pek çok kısıtlama hayata geçirilmişti. Vaka sayılarının seyrine göre korona yasakları zaman zaman yeniden gelmiş zaman zaman da yasaklar kaldırılmıştı. 1 Temmuz’dan itibaren tüm kısıtlamalar kaldırıldı. Müzik yasağı saat 24:00’dan sonra devam edecek olması malum kesimleri rahatsız etmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 24.00'dan sonraki müzik yasağının da kalkacağını ifade etti. Bakan Koca, "Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz, bu yasak da kalkacak." demişti.yeniakit
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