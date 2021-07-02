Müzik yasağı ne zaman kalkacak? Saat 24:00’dan sonra müzik yasağı kalktı mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy malum çevrelerin hedefinde olan müzik kısıtlamasına ilişkin olarak konuştu. Sat 24:00'a kadar olan müzik yasağıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kademeli normalleşmede ilk etapta 19’a kadar müziğe izin verilmişti, iyiye gidince 21’e alındı, 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de paralel olarak devam edecek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 24.00'dan sonraki müzik yasağının da kalkacağını ifade etti. Bakan Koca, "Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz, bu yasak da kalkacak." demişti.yeniakit