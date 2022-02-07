Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3'üncü kez adaylıkla ilgili sorunu yok

2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerindeki polemikler devam ediyor.

Siyasi isimler konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yapıyor.

Son açıklama ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

Meclis açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinlikleri hakkında basın toplantısı düzenleyen Mustafa Şentop, adaylık tartışmalarına değindi.

"HUKUKEN HİÇBİR SORUN YOKTUR"

Konuya ilişkin bir makale yayınlayacağını söyleyen Mustafa Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Aday olması konusunda hukuken hiçbir tartışma yoktur. Üçüncü kez değil, ikinci kez adaylık söz konusu burada. Anayasa Komisyonunda da, Genel Kurul'da yapılan çalışmalarda hiç gündeme gelmemiş, tartışılmamış bir konu.

"BİLGİ EKSİKLİĞİ TARTIŞMA YARATIYOR"

Hukuki boyutuyla ilgili olarak detaylı akademik bir çalışmayı ben yayınlayacağım. Yakın zamanda olur. Bu konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim."

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