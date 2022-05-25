Murat Kurum: Ev sahibi de kiracı da mağdur edilmeyecek

Son dönemde konut sektöründe yaşanan fahiş artışlar hükümeti harekete geçirdi.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı çalışmalara başladı.

Bakanlıklar, dün ilk kez bir araya gelerek çözüm üretiminde ilerleme kaydetti.

"Ev sahipleri de kiracılar da mağdur olmayacak"

Konuya ilişkin ilk açıklama, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum'dan geldi.

Kurum, İstanbul'un Güngören ilçesinde Gençosman Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamalarda konuya değindi.

Ev sahipleri ve kiracıların mağdur edilmeyeceğini söyleyen Kurum, "Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz.

"Cumhurbaşkanımız açıklayacak"

Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz.

"10 gün içinde paylaşılacak"

Mevzuat belli, kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız." dedi.

"Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz"

Artışlarla ilgili bir yaptırım olacak mı sorusu üzerine Bakan Kurum, "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıkladı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz.

Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

"Ne yapsak hepsine olmaz diyorlar"

Burada yaptığı konuşmasında muhalefetin yapılan projelere karşı çıkmasını da eleştiren Murat Kurum, "Ne demişler; 'Tilki 40 türkü söyler, hepsi tavuk üstüne.' Marmaray'ı yapıyoruz olmaz diyorlar, 3. Köprü'yü yapıyoruz olmaz diyolar. Milletimizin hayrına şehir hastanesini yapıyoruz olmaz diyorlar. Biz ne yapsak hepsine olmaz diyorlar. Emin olun onların yaptıkları gibi, biz çeşme yapsak, heykel yapsak emin olun ona da karşı çıkarlar. Maalesef karşımızda böyle bir anlayış söz konusu." dedi.

"Bizim ceketimiz yeşil"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "yeşil ceket" açıklamasını hatırlatan Çevre Bakanı, "Bir de kalkmışlar 'Yeşil ceket giymekle çevreci olunmaz' filan demişler. Bizim ceketimiz yeşil. Biz tüm ekibimizle, çevremiz ve doğamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu kararlılıkla yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en çok ağaç, en çok yeşil alan üretmiş kadrosuyuz. Bununla da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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