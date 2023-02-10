Murat Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacağız

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem 10 ili vurdu.

Büyük yıkımlara ve binlerce can kaybına neden olan afette, depremzedelerin yaraları sarılmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te, deprem koordinasyon çalışmalarını yürütmek etmek için harekete geçti.

Bölgedeki son durumu aktarmak için açıklamalarda bulunan Murat Kurum, depremden etkilenen vatandaşlar için tarihin en büyük afet konut seferberliğinin başlatılacağını açıkladı.

"Hayatın normale dönmesi için de çalışmalara devam edeceğiz"

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Gaziantep’te 2 bin 529 canımızı kaybettik, 12 bin 468 yaralı bulunuyor. Bin 324 bina yıkılmıştı. Şu an sadece 108 binada arama kurtarma faaliyeti yürüyoruz, diğerleri tamamlandı.

Sahra çadırlarımızı kurduk. 15 bin 350 çadırın kurulumu tamamlandı. Toplamda 25 bin çadırın bölgeye kurulması planlanıyor.

Konteyner kurulum sürecine başladık. 500 konteynerimizi belirlenen alanlara kurduk. 15 bin konteyner olarak planladık. İnşallah bu süreci tamamlayacağız. Binalarla ilgili tespit süreci devam ederken vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlıyoruz.

Tabii bir taraftan tam Türkiye’de arama-kurtarma sürecinin tamamlanmasıyla hayatın normale dönmesi için de çalışmalara devam edeceğiz. 10 ilimizde de hayatı normale çevirecek, vatandaşlarımızı güvenli konutlara eriştireceğiz. 10 ilimizde cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız.

Ensonhaber