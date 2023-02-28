Murat Kurum: 15 bin kişilik iki ayrı geçici barınma alanı yapıyoruz

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 22 gün geçti.

Felakatin ardından 44 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce ev ise enkaza döndü.

Geçici konutlar hayata geçirildi

Vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlatılırken geçici konutlar kuruldu.

Geçici konutlarda yeni yaşam mücadelesi başladı.

Öte yandan binlerce vatandaş farklı şehirlere tahliye edildi.

Yeni barınma alanları yapıldı

Vatandaşlar için kurulan geçici konutlar devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin 15 bin geçici barınma alanı oluşturulduğunu açıkladı.

"1 yılda kalıcı konutlarımızı tamamlayacağız"

Kurum yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Adıyaman’da TOKİ ve Emlak Konut’umuzla 15 bin kişilik iki ayrı geçici barınma alanı yapıyoruz. En kısa sürede vatandaşlarımızı çadırlardan prefabrik evlere alacak, 1 yılda kalıcı konutlarımızı tamamlayacağız.

Ensonhaber