Minik öğrenciler Jandarma'nın konuğu...
Van İl Jandarma Komutanlığı, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla öğrencileri misafir etti.
Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Kahraman Çocuklar Borsa İstanbul ve Ferit Melen ilköğretim okullarındaki öğrenciler, Van İl Jandarma Komutanlığınca ağırlandı.
Öğrenciler için Jandarma Atlı Birliği tarafından özel gösteriler düzenlendi.
Jandarma ekipleri, daha sonra öğrencilere dergi ve boyama kitabı hediye etti.AA
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