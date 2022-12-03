Minik öğrenciler Jandarma'nın konuğu...

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Kahraman Çocuklar Borsa İstanbul ve Ferit Melen ilköğretim okullarındaki öğrenciler, Van İl Jandarma Komutanlığınca ağırlandı.

Öğrenciler için Jandarma Atlı Birliği tarafından özel gösteriler düzenlendi.

Jandarma ekipleri, daha sonra öğrencilere dergi ve boyama kitabı hediye etti.AA