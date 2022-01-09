Milyonların gözü kulağı bu hafta Meclis’te!
Meclis bu hafta yoğun bir mesaiye başlıyor. Özellikle öğretmenlerin merakla beklediği 3600 ek gösterge ve kadrodaki düzenlemeler bu hafta TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelecek.
Yeni ekonomik modelin yasal alt yapısı oluşturuluyor. 18 maddelik tematik ekonomi kanunu teklifi Genel Kurul'da görüşülecek.
Yeni dönemde bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkı payı yüzde 25'den, yüzde 30'a çıkarılacak. "Kur korumalı TL vadeli mevduat"ın yasal çerçevesi çizilecek.
Teklifle doğalgazda kademeli fiyatlandırma dönemine geçilecek. Kullanım miktarına göre doğalgaz arz fiyatı değişecek.
En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira olurken, ihracatçı firmalarda kurumlar vergisi indirimi yüzde 1 olarak düzenlenecek.
Öğretmenlere 4 farklı kadro
Öğretmenlik Meslek Kanunu da Milli Eğitim Komisyonu'na geliyor. Öğretmenliğin kariyer temelli meslekler arasındaki yerini almasını hedefleyen düzenleme ile öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek.
10 yıl öğretmenlik yapan, uzman öğretmen olabilecek. Uzman öğretmenler de başöğretmenliğe yükselebilecek. Ayrıca Öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilecek.
Grup toplantıları yapılacak
AK Parti grubu yeni yılın ilk grup toplantısını bu hafta yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajlarını çarşamba günü grup kürsüsünden verecek.
CHP ve MHP grup toplantılarını her hafta olduğu gibi Salı günü gerçekleştirecek.
Liderlerin gündeminde ekonomi ve siyasetteki son gelişmeler olacak.
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|42
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|53
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|43
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