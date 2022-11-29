Milyonların gözü bu haberde! EYT'de kıdem tazminatı problemi, işte masadaki formüller

Milyonlarca kişi dört gözle EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesini bekliyor. Aralık ayında gelmesi beklenen EYT düzenlemesi öncesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olmasıyla birlikte işverenler kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesini istiyor. Hükümet iş dünyasından gelen farklı talepleri masaya yatırmış durumda. İşte EYT'de kıdem tazminatı için düşünülen formüller...

GENEL 29.11.2022, 08:57
Milyonların gözü bu haberde! EYT'de kıdem tazminatı problemi, işte masadaki formüller

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT'de ilk etapta 1,5 milyon kişi emekli olacak. İşverenler ise kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya... Hesaplanan kişi başı kıdem tazminatı miktarı ise 330 bin TL. İşverenler EYT'de kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için hükümetin kapısını çaldı. Hükümet şimdi EYT'de kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için yollar arıyor. İşte kıdem tazminatında masadaki formüller...

EYT'DE İLK SENE İÇİN 500 MİLYAR TL'Lİ KIDEM TAZMİNATI YÜKÜ
Milyonlar EYT'i beklerken iş verenler de kıdem tazminatı yükünü hafifletmenin formüllerini arıyor. Hükümetin masasında farklı talepler var. Düzenlemeden ilk etapta 1 milyon 500 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Hesaplanan kişi başı kıdem tazminatı tutarı 330 bin TL. Yani ilk sene için 500 milyar TL'lik kıdem tazminatı yükü çıkıyor ortaya.

İŞTE MASASADAKİ FORMÜLLER
Show Haber'in haberine göre işverenler, büyük bir finansman ihtiyacı nedeniyle kıdem tazminatı yükünün zamana yayılmasını istiyorlar. Masadaki formüllerden biri EYT kapsamında emekli olup aynı işyerinde çalışanların kıdem tazminatının ötelenmesi yani o çalışanın işten ayrıldığında hak kaybı olmadan tazminatının ödenecek olması. Her yıl bir milyon EYT'li eklenecek durum böyle olunca diğer bir formül ise kıdem tazminatının taksitlendirilmesi. Taksitlendirme işveren ve işçinin anlaşması halinde şimdi de mümkün ama işyerleri kanuni dayanak istiyor. Kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için işverene düşük faizli veya faizsiz kredi desteği sağlanması da var formüller arasında.

ERDOĞAN'DAN EYT MESAJI
Öte yandan dünkü kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesi ile ilgili "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." demişti.

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