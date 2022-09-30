Milyonların beklediği tarih geldi çattı! EYT, KYK, yemek yardımı, elektrik ve doğal gaz desteği

Meclis’in açılmasıyla birlikte vatandaşları ilgilendiren çok önemli kararların alınması bekleniyor. Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik düzenlemelerin TBMM'den geçmesini bekliyor. Asgari ücret zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) durumuna, borç yapılandırmasından, çalışanlara verilecek yemek yardımı gibi birçok düzenleme var. İşte haberin ayrıntıları...

Ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifinin yarından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

5.5 MİLYON VATANDAŞ İCRA TAKİBİNDEN KURTULMUŞ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış iki bin lira ve altındaki alacaklar, gider gösterilerek vergiden düşürülecek ve tasfiye edilecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da düzenlemeye dahil olacak. Böylece yaklaşık 5.5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulmuş olacak.

KYK KREDİ BORÇLARINA DÜZENLEME

Torba teklifte KYK kredi borçlarına ait enflasyon farkının silinmesi olacak. Buna göre, sadece alınan kredi tutarı geri ödenecek. Düzenlemeden 3 milyon genç yararlanacak.

ÇALIŞAN VE İŞVERENE DESTEK

İşverenlere verilecek yeni yeni destekler de torba teklifte yer alacak. Çalışana verilen elektrik ve doğal gaz desteğinin bin liraya kadar olan kısmı vergiden ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak. Aynı destek, personeline yol ve yemek yardımlarını nakdi olarak veren şirketler için de geçerli sayılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, torba yasa teklifinin ayrıntılarını anlattı

İCRA SAFHASINDAKİ BORÇLARIN SİLİNMESİ

Elitaş, yaklaşık 25 ile 30 madde arasında olmasını planladıkları ekonomik torba teklifte, Kredi Yurtlar Kurumu’na olan kredi borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin düzenlemenin olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Öte yandan 2 bin liraya kadar olan icra safhasındaki alacakların ve dosyaların kapatılmasıyla ilgili durum söz konusuydu. Bu 2 bin TL'ye kadar olan dosyalar; elektrik şirketlerini, doğal gaz dağıtım şirketlerini ve telekomünikasyon şirketlerini doğrudan doğruya ilgilendiren konu. 2 bin TL'ye kadar ana para ve ferilerinin, toplamı 2 bin TL'nin altında olan kısımlarının silinmesi ve sildikleri takdirde şirketlerin bunu 'şüpheli alacak karşılığı' ayırmak yerine doğrudan doğruya gider yazarak, çeşitli merasimlerin ortadan kalkması gibi durum söz konusu.

ÇALIŞANLARA NAKDİ YEMEK YARDIMINDAN VERGİ MUAFİYETİ

"Yine bugüne kadar işverenlerin çalışanlarına yemek yardımlarını ayni olarak verdiklerinde, yani yemek olarak verdiklerinde herhangi bir SSK primi veya vergiye tabii değilken nakdi olarak yemek yardımı verdiklerinde hem gelirin bir ilavesi olarak sayıldığından hem vergiye tabiydi hem de ücret olduğundan dolayı sigorta primine tabiydi. Şimdi onu Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. O rakamı nakdi olarak verdiği takdirde vergiden istisna haline gelecek."

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Elitaş, doğal gaz ve elektrik desteği ile ilgili düzenlemenin de torba teklifte yer alacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Türkiye'nin her yerine doğal gaz ulaştırdık. Kömür yardımı yaptığımız ailelerin doğal gaz tükettikleri için bu yardımdan mahrum kalmalarını da ortadan kaldırabilmek için kış aylarında elektrik ve doğal gaz harcamalarının 1000 TL'ye kadar olan kısmını işveren karşıladığı takdirde vergiden istisna olacak. Aynen yemek yardımında olduğu gibi. Torba teklifin içinde ayrıca; Bankacılık Düzenleme Denetle Kurumu ve Bankacılık Kanunu ile ilgili düzenlemeler var. Maliye Bakanlığı'nın bize getirdiği düzenlemeler var. Bu torba teklifin 25-30 madde arasında olmasını bekliyoruz."

Elitaş ayrıca, çeşitli bakanlıklardan 100’e yakın değişiklik maddesi geldiğini, bunları da ekonomik paketin dışında ayrı bir tematik torba teklifi olarak hazırlayacaklarını belirtti.

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