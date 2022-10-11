Milyonlarca EYT'linin merak ettiği sorulara 5 maddelik çözüm

Milyonlarca emekli olmayı bekleyen vatandaş gözünü Aralık ayını çevirdi. EYT çalışmasında öne çıkan en önemli iki konu ise ödenecek primler ve yıl şartının tamamlanması. Bilindiği üzere 99 öncesi istenen şartlar arasında SSK 5000 gün ve Bağ-Kur'da kadınlar 7200 erkekler 9 bin gün şartlarını tamamlaması gerekiyor.

5000 ile 5975 gün arasındaki prim şartını da tamamlayan EYT'li sayısı çoğunlukta. Fakat bazı vatandaşlar henüz prim ve yıl şartını tamamlayamadı. Bu durumda kalmış EYT'li vatandaşlar için emekli olabilmek için farklı yöntemler bulunuyor. İşte 5 maddelik çözüm…

1- Doğum borçlanması:

İlk maddemiz kadın EYT'li vatandaşları ilgilendiriyor. Özellikle prim günü eksik olan kadınların doğum borçlanması imkanı bulunuyor. Kadınların sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı var. Yani her çocuk için 2 yıl yani 720 güne denk geliyor. Üç çocuk borçlanan bir kadın sigortalı 2160 gün kazanıp eksik primini tamamlayarak EYT'li olabilir.

2-Askerlik borçlanması:

İkinci maddemiz erkek EYT'li vatandaşları ilgilendiriyor. Eksik primi olan erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması ile kalan primlerini tamamlanması imkanı sağlanıyor. Erkekler askerde geçen tüm günlerini satın alarak emeklilik primlerine ekleyebiliyor. Böylece EYT için primi eksik olan bir sigortalı bu yolla prim kazanabilir.

3- İhya ile prim:

Bağ-kur olarak çalışma hayatına başlayan fakat primi ödemelerini yapmayan vatandaşlar için çalışma günlerini dondurma fırsatı veriliyor. Bu dondurulan günleri ihya sistemi ile yeniden kazanmak mümkün.

4- Hizmet tespiti ile tescil:

Eksik primi olan vatandaşlar için farklı bir yol ise hizmet tespit davasıdır. Özellikle geçmişte çalışmış fakat sigortası yatmamış kişiler bu haklardan faydalanıp geçmişe dönük hizmet tespiti yaptırarak bu günlerini tescil ettirebilir giriş tarihini geri çekebilir.

5- 3600 günden emeklilik

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup belirli nedenlerden dolayı primini ödeyemeyen vatandaşlar için ise 3600 günden emekli olma imkânları bulunuyor. Yeterli primi tamamlama imkanı yoksa 360/0 gün de emeklilik için yeterli oluyor. Fakat burada emeklilik için üç şartın yerine gelmesi şart:

a-) En önemli maddelerin başında sigortalılık süresini kesin olarak 15 yıla tamamlamak gerekiyor. Bu şart sadece 8 Eylül 1999 öncesi vatandaşlar için geçerli.

b-) 4A (SSK) kapsamında 3600 gün primin ödenmesi ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaşın dolmuş olması gerekiyor.

c-) Bu şartlardan hangisi en son biterse o tarihe göre de emeklilik yaşı belirleniyor

Süperhaber