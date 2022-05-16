Milli Emlak’tan 42 Bin TL'ye ikinci el araç!

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru kapsamında 59 adet araç ve motosiklet satılacak. Araç satışları 42.000 TL'den başlarken motosiklet fiyatları 10.000 TL'den başlıyor.

GENEL 16.05.2022, 09:05
Milli Emlak’tan 42 Bin TL'ye ikinci el araç!

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü elinde 59 adet kullanılmayan araç olduğunu bildirdi. Bu araçların ihale usulü ile satılacağını ilan eden kurum vatandaşların ihaleye başvuru yapmaları durumunda ise; tekliflerini 2886 Sayılı Devret İhale Kanununun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" İle vereceklerini açıkladı. Aşağıda bir tablo üzerinden satılacak olan araçların özelliklerini ilan eden kurum listede ayrıca fiyat bilgilerini de verdi. 

MİLLİ EMLAK'TAN SATILIK KULLANILMIŞ ÇALIŞIR DURUMDA 598 ARAÇ

Satışı yapılacak olan araçlar için kurumun listesinde;

2016 model FIAT DUCATO 250 BB VAN bulunuyor. Bu araç için 147.000 TL fiyat belirlendi. Bir başka araç ise 2008 model RENAULT GRAND SCENİC EXTREME 1.5 DCI araç oldu. BU araç için se 140.000 TL muhammen bedel açıklandı. 2007 model benzinli FIAT ALBEA SOLE 1.4 FİRE ACTİVE araç için ise 71.000 TL fiyat belirlendi. Daha eski araçlardan olan 2000 model FORD TINIL TRANSİT D. 190 V AMBULANS araç için ie 35.000 TL fiyat açıklandı. 2001 model RENAULT CLİO YMBOL 1.4 RT 16 V 98 KW SEDAN araç içinse 67.000 TL üzerinden teklif sunulabilecek. 

Vatandaşlar ihale ile araç almak istediklerinde kuruma; ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 10'u oranında geçici teminat ödemesi yapacaklar. Teminat ödemesi İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Emlak Katılım Bankası Merkez Şube Müdürlüğü Nezdindeki ilgili hesaba ödenmesi gerekiyor. Ödeme yapıldıktan sonra alınan makbuz başvuru aşamasında kuruma teslim edilecek. Bu makbuz dışında araçlar için başvuru yapacak istekliler "Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş vekaletname evraklarını tselim edecekler. 

Başvurulara dair detaylı bilgi için İstanbul Milli Emlak Müdürlüğü internet sayfasından satış kılavuzuna ulaşılabilir. 

Emlak365

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