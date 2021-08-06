Milli Eğitim Bakanı değişti mi? Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı görevine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ziya Selçuk'un istifası ile boşalan Milli Eğitim Bakanlığı görevine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Yeni Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM başkanlığı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü görevini yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ziya Selçuk’un yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.