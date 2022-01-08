Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınırken, yerine Din Öreğtimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan görev değişikliği kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.
BİLGİLİ GÖREVDEN ALINDI
Buna göre; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınırken, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
NAZİF YILMAZ KİMDİR
1971 yılında Kayseri - Develi´de doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.
Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı.
2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
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