Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan görev değişikliği kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

BİLGİLİ GÖREVDEN ALINDI

Buna göre; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınırken, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

NAZİF YILMAZ KİMDİR

1971 yılında Kayseri - Develi´de doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı.

2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

ENSONHABER