Milletvekili maaşına 17 bin TL, cumhurbaşkanı maaşına 41 bin TL zam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün Meclis’e sunulan ek bütçe teklifinden, emekli vekiller, eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar ve eski meclis başkanlarının da emekli aylıklarına zam çıktı. Ek bütçeyle milletvekillerine 17 bin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 41 bin lira zam geliyor.

GENEL 22.06.2022, 11:25 22.06.2022, 11:51
Milletvekili maaşına 17 bin TL, cumhurbaşkanı maaşına 41 bin TL zam!

Meclis'e sunulan ek bütçe yasa tasarısından milletvekili maaşlarına zam çıktı. Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın görüşülecek olan Ek Bütçe Teklifinde cumhurbaşkanının yılbaşında 1 milyon 209 bin lira olan başlangıç ödeneği, ek bütçede yapılan artışla 1 milyon 453 bin liraya çıkıyor. Bu ödeneğin 604,5 bin lirası ilk 6 ayda kullanıldı.

Cumhurbaşkanı maaşı 141 bin TL'ye çıkıyor
İkinci altı ay için 848,5 bin lira ödenek kalmış oluyor. Böylece cumhurbaşkanının maaşı yılın ikinci yarısı için 100 bin liradan 141 bin liraya çıkıyor. Cumhurbaşkanı ödeneğinde yapılan bu artıştan, eski cumhurbaşkanları, eski TBMM başkanları, eski başbakanlar ve milletvekilliğinden emekli olanlara da yararlanacak.

Eski cumhurbaşkanı 56 bin 400 TL, eski başbakan 42 bin 300 TL
Yasaya göre, eski cumhurbaşkanlarının emekli aylığı, cumhurbaşkanını aylığının yüzde 40’ı olarak belirleniyor. Milletvekillerinin emekli maaşları da emekli cumhurbaşkanı aylığının yüzde 45’i olarak hesaplanıyor. Bu durumda, ek bütçeye göre artan cumhurbaşkanı ödeneği kapsamında, emekli cumhurbaşkanları 56 bin 400, emekli meclis başkanı ve eski başbakanlar ise 42 bin 300 lira emekli maaşı alacak.

Hem emekli hem aktif olan milletvekili maaşları 81 bin liraya yükselecek
Milletvekili emekli maaşları ise 18 bin liradan 25 bin 380 liraya çıkacak. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; ek bütçedeki cumhurbaşkanı ödeneği artışına ilişkin hükmün yasalaşması durumunda, hem emekli, hem de milletvekili maaşı alanların toplam aylıkları temmuz ayında yapılacak zamla birlikte 81 bin liraya yükselmiş olacak.

Milletvekili maaşları 56 bin liraya çıkacak
Hâlen milletvekilliği görevinde bulunanlar 40 bin lira civarında maaş alıyor. Temmuzda 6 aylık enflasyonun yüzde 40’a yaklaşacağı hesabından hareketle, milletvekili maaşlarının 56 bin liraya çıkması bekleniyor. 

İnternethaber

Yorumlar (1)
Denge 4 saat önce
Seçime git, dört yıl için milletvekili seç. 81 ile, 970 ilçeye hizmet edeni var etmeyeni var. Ama hizmet etmeyenler tutup dört yılın sonunda ömür boyu milletvekili maaşı alıyor, ömür boyu bir yığın avantajlar elde ediyor. Şimdi de o milletvekilleri 4 yılın karşılığı olarak 25 bin lira emekli maaşı alacak. Peki dört yıl değil, tam 35 yıl, tam 40 yıl her gün mesaiye giden, hayatı tükenen ve ardından emekli olan bir işçi, bir memur emekli olunca neden 25 bin alamıyor? Allah'ın adalet terazisine uyar mı?
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