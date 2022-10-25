Milletvekili Arvas duyurdu! Van'da bal üreticilerine yüzde 50 hibeli destek

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van’da arıcılık yapan 874 işletme ve yaklaşık 170 bin kovan bulunduğunu belirterek, “İl genelinde yıllık 2 bin 500 ton bal üretimi yapılıyor ve bu rakamda ülkemizin bal üretiminin yüzde 2,5’ine denk geliyor” dedi.

GENEL 25.10.2022, 16:28
Milletvekili Arvas duyurdu! Van'da bal üreticilerine yüzde 50 hibeli destek

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberinde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hidayet Kişi ile 2022 yılı bal hasat sezonu dolayısıyla Ömer Akbulak tarafından düzenlenen karakovan bal hasadı programına katıldı.

Karakovan bal hasadı yapan Arvas, Akbulak ailesine teşekkür ederek sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Düzenlenen programda çeşitli değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Arvas, Türkiye’nin kovan sayısı bakımından dünyada üçüncü, bal üretimi bakımından ise ikinci sırada bulunduğunu belirterek, AK Parti hükümetleri döneminde sağlanan 792 milyon destekle kovan sayısının son 20 yılda yüzde 110 artarak 9 milyona ulaştığını, bal üretiminin ise yüzde 40 artarak 100 bin ton olduğunu söyledi.

AK Parti Milletvekili Arvas, Van’ın yüksek rakımlı yaylaları ve zengin florası ile arıcılığın önemli merkezlerinden bir olduğunu belirterek, sektörün her yıl büyüyerek daha fazla istihdam sağlayan bir gelir kapısına dönüştüğünü kaydetti.

Van’ın ekosistemi, endemik bitki türleri ve geniş meraları ile sektörde faaliyet gösteren üreticilere önemli fırsatlar sunulduğunu söyleyen Arvas, söz konusu bu avantajların daha çok ekonomik katma değere dönüşmesi gerektiğini belirtti. Van ile ilgili verileri de paylaşan Milletvekili Arvas, Van’da arıcılık yapan 874 işletme ve yaklaşık 170 bin kovan bulunduğunu paylaşarak, il genelinde yıllık 2 bin 500 ton bal üretimi yapıldığını, bu rakamında ülkemiz bal üretiminin yüzde 2,5’ine denk geldiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sadece bu yıl için Van’a 2 milyon TL destek ödemesi yapıldığını belirten Milletvekili Arvas, 200 üretici içinde arıcılık kursu düzenlenerek başarılı olanlara sertifika verildiğini hatırlattı.

Milletvekili Arvas, önümüzdeki sezonda desteklerin devam edeceğini belirterek, bakanlık tarafından müracaat eden üreticilere yüzde 50 hibeli arıcılık alet ekipmanlarının verileceğini duyurdu. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Kuruluş ve yer tespit çalışmaları devam eden Van Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde açılması planlanan arıcılık birimi ile birlikte hükümetimizin sağlayacağı destekler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün çalışmaları ve tabi ki değerli üreticilerimizin emeği ve gayreti ile inşallah ilimizdeki bal üretimi daha da artacaktır. Bu vesile ile tekrar tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.İHA

Yorumlar (0)
11
açık
Namaz Vakti 25 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9