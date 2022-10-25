Milletvekili Arvas duyurdu! Van'da bal üreticilerine yüzde 50 hibeli destek

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberinde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hidayet Kişi ile 2022 yılı bal hasat sezonu dolayısıyla Ömer Akbulak tarafından düzenlenen karakovan bal hasadı programına katıldı.

Karakovan bal hasadı yapan Arvas, Akbulak ailesine teşekkür ederek sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Düzenlenen programda çeşitli değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Arvas, Türkiye’nin kovan sayısı bakımından dünyada üçüncü, bal üretimi bakımından ise ikinci sırada bulunduğunu belirterek, AK Parti hükümetleri döneminde sağlanan 792 milyon destekle kovan sayısının son 20 yılda yüzde 110 artarak 9 milyona ulaştığını, bal üretiminin ise yüzde 40 artarak 100 bin ton olduğunu söyledi.

AK Parti Milletvekili Arvas, Van’ın yüksek rakımlı yaylaları ve zengin florası ile arıcılığın önemli merkezlerinden bir olduğunu belirterek, sektörün her yıl büyüyerek daha fazla istihdam sağlayan bir gelir kapısına dönüştüğünü kaydetti.

Van’ın ekosistemi, endemik bitki türleri ve geniş meraları ile sektörde faaliyet gösteren üreticilere önemli fırsatlar sunulduğunu söyleyen Arvas, söz konusu bu avantajların daha çok ekonomik katma değere dönüşmesi gerektiğini belirtti. Van ile ilgili verileri de paylaşan Milletvekili Arvas, Van’da arıcılık yapan 874 işletme ve yaklaşık 170 bin kovan bulunduğunu paylaşarak, il genelinde yıllık 2 bin 500 ton bal üretimi yapıldığını, bu rakamında ülkemiz bal üretiminin yüzde 2,5’ine denk geldiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sadece bu yıl için Van’a 2 milyon TL destek ödemesi yapıldığını belirten Milletvekili Arvas, 200 üretici içinde arıcılık kursu düzenlenerek başarılı olanlara sertifika verildiğini hatırlattı.

Milletvekili Arvas, önümüzdeki sezonda desteklerin devam edeceğini belirterek, bakanlık tarafından müracaat eden üreticilere yüzde 50 hibeli arıcılık alet ekipmanlarının verileceğini duyurdu. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Kuruluş ve yer tespit çalışmaları devam eden Van Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde açılması planlanan arıcılık birimi ile birlikte hükümetimizin sağlayacağı destekler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün çalışmaları ve tabi ki değerli üreticilerimizin emeği ve gayreti ile inşallah ilimizdeki bal üretimi daha da artacaktır. Bu vesile ile tekrar tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.İHA