MHP heyetinden Vali Bilmez’e ziyaret

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki ilçe başkanları ile birlikte Vali Bilmez’i makamında ziyaret etti. Başkan Güngöralp, Vali Mehmet Emin Bilmez’e partisinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Bilmez, Başkan Güngöralp ve ilçe başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van’da birlik beraberlik içerisinde güzel hizmetler yapacaklarını ifade etti.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından MHP heyeti valilikten ayrıldı.