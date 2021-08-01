Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

GENEL 01.08.2021, 13:17 01.08.2021, 13:26
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde öğle ile akşam saatleri arasında yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani taşkın, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, küçük çaplı dolu yağışı v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

#Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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