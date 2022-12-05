Meslek lisesinin yıllık cirosu 5,5 milyon lira

İpekyolu Belediyesi, okullara kütüphane kazandırılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçedeki 18 okula kütüphane yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sağladığı destekle Mehmet Erdemoğlu Anadolu Lisesi'ne de bütçe ayrıldı. 1300 öğrencisi bulunan, 106 öğretmenin görev yaptığı meslek lisesinde, masa, sıra, dolap ve kütüphane rafları yapılarak okul bütçesine katkı sağlanıyor.

Okulun metal, makine ve motor bölümlerinde okuyan 60 öğrenci, bölüm öğretmenleri ile yaptığı çalışmayla Van ve Hakkari'deki çeşitli okullara masa tenisi ve basketbol potası da üretti. Fabrika gibi çalışan meslek lisesi, 1 yılda 5,5 milyon lira ciro yaptı. Üretim yapan öğrencilere her ay asgari ücret, öğretmenlere ise 2 asgari ücret tutatırnda ücret veriliyor.

'1 YILDA 5,5 MİLYON CİRO YAPTIK'

Okul müdürü Ercan Türker, İpekyolu Belediyesi'nin katkılarıyla kentteki 18 okula kütüphane kazandırıldığını, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin ayırdığı bütçe ile de birçok okulun ihtiyacını giderdiklerini belirterek, "Okulumuzun döner sermayesinde 60 öğrencimiz ve 10 öğretmenimiz çalışıyor. Özellikle İpekyolu Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı bütçe ile verilen siparişleri yapıyoruz. Okullar için kütüphaneler, destek eğitim odaları yapıldı.

Yine Van ve Hakkari'deki birçok okul için masa tenisi ve basketbol potalarını da biz ürettik. Özellikle İpekyolu Kaymakamlığı ve Belediyesi, okullara yönelik bu yıl ciddi bir çalışma yaptı. Belediye okullara destek amaçlı yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde sipariş verdi. Biz de bu siparişlerin hepsini tamamladık. Bunun yarı sıra bakanlıktan gelen bütçeyle Milli Eğitim Müdürlüklerimiz de bize sipariş verdi. Bu siparişlerin tamamını bitirdik. Son 1 yılda okul olarak 5,5 milyon TL ciro yaparak, ilimizin ekonomisine büyük katkı sağladık" dedi.

'FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYORUZ'

Fabrika gibi çalıştıklarını dile getiren Türker, şunları söyledi:

"Burası bir meslek lisesi. Kendi misyonuna uygun bir fabrika gibi çalışıyor. Öğrenciler burada hem meslek öğreniyor hem eğitimlerine devam ediyor. Geçen yıl da özellikle pandemi sürecinde güzel bir çalışma yaptık. Bu süre zarfında dezenfektan üretimi yaparak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettik. Bu dezenfektanlar okullara dağıtıldı. Yine hastaneler için çeşitli siperlikler ürettik. Mobilya, metal ve motor bölümlerinde okuyan 60 öğrencimiz de döner sermaye işlerinde çalışarak hem meslek öğreniyor hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor." (DHA)