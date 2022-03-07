Merakla beklenen müzakere sona erdi! istenilen sonuç çıkmadı
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 3. ayağı 17.00'de başlamıştı. Ateşkes ve insani koridorların ele alındığı görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. İlk iki görüşmeden istenilen sonuçların çıkmadığı müzakerelerde 3. görüşmelerde de beklenen olumlu sonuçlara ulaşılmadı.
Ukrayna heyeti insani koridor konusunda ilerleme sağlandığını belirtirken Rus heyeti müzakerelerin devam edeceğini açıkladı. İki ülke arasındaki 4. görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bir tarih verilmedi.
Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki barış ve ateşkes görüşmelerinin 3’ncü turu sona erdi. İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3’üncü turu TSİ 17.00 Belarus’un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde başladı ve yaklaşık 4 saat sürdü.
"AZ DA OLSA BİR İLERLEME SAĞLADIK"
Görüşmede net bir sonuç çıkmazken, müzakerelerin devam edeceği belirtildi. Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Üçüncü tur müzakereler sona erdi. Müzakerelerde durumu belirgin bir şekilde iyiye götürecek sonuca ulaşamadık. İnsani koridorlar konusunda az da olsa bir ilerleme sağladık. Ateşkes ve güvenlik garantilerinin yanı sıra düzenlemelerin temel siyasi ayağı üzerinde istişareler devam etti” dedi.
"BEKLEDİĞİMİZ SONUÇ ÇIKMADI"
Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ise, “Müzakerelerde beklediğimiz sonuç çıkmadı. Ancak bir dahaki sefere daha önemli adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Müzakereler devam edecek” ifadelerini kullanarak, insani koridorların yarın tekrar açılacağını açıkladı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4’üncü turunun ise ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.
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