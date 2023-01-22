Memur ve emekliye müjde! Maaş farkı için tarih belli oldu

Emekli ve memur maaş farkları için beklenilen geri sayım başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan haber sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkı ödeneklerinin ne zaman yatacağı belli oldu. İşte maaş farkı ödeneklerine ilişkin merakla araştırılan konuya ilişkin tüm detaylar...

Emekli ve memur vatandaşlara uygulanan yüzde 30'luk zam sonrasında, milyonlarca emekli ve memur vatandaş zamlı maaş farkı ödeneklerini ne zaman alacaklarını merak ederken konuya ilişkin detaylar belli olmaya başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ödeneklerinin ne zaman yatacağını merak ederken, ödenekler şu tarihler arasında hesaplara aktarılmaya başlanacak;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde bugün başladı,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

Süperhaber