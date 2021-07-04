Mehmet Aydın ilk ifadesinde neler söyledi? Tosuncuk ne zaman borçlarını ödeyecek?
Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın, 3 yıl aradan sonra teslim oldu. Mehmet Aydın ilk ifadesinde neler söyledi? Tosuncuk çaldığı paraları ne zaman ödeyecek? Tosuncuk kaç yıl hapis yatacak? İşte detaylar...
Brezilya'dan Türkiye'ye gelerek teslim olmak istediğini söyleyen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 3 Temmuz akşamı 22.10'da Türkiye'ye iniş yaptı.
3 Türk yetkili eşliğinde geldiği Türkiye'de adli işlemleri devam eden Tosuncuk, ifade verdi.
BORÇLARINI ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEDİ
Ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle teslim olduğunu belirten Mehmet Aydın, ifadesinde borçlarını ödeyeceğini aktardı. Tosuncuk, borcu kadar alacakları da olduğunu ve borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi.
ALACAKLARININ BULUNDUĞU LİSTEYİ GETİRDİ
Brazilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi. Neden teslim oldun sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi.
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