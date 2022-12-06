Meclis'te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Genel Kurul, bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile gergin bir havaya büründü.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada gerginlik artmış, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşma yaptığı sırada ise gerginlik tırmanarak arbedeye dönüşmüştü.

İkinci gün de gergin geçiyor

Bugün bütçe görüşmelerinin ikinci gününde de Meclis Genel Kurulu'nda yine gerginlik yaşandı.

AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri birbirine girdi.

Kafasından yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Yumruklaşma sırasında İYİ Partili Hüseyin Örs'ün kafası açıldı.

Kafasından yaralanan vekil hastaneye kaldırıldı.

Maratonun ilk gününde Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti Genelbaşkanvekili Numan Kurtulmuş arasındaki gerginliğin bir benzeri bugün de AK Parti ile İyi Parti arasında yaşandı.

AK Parti ile İyi Parti milletvekilleri arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

İyi Partili Hüseyin Örs, arbede sırasınad kafasına darbe alarak hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma kaldırıldı

Edinilen son dakika bilgisine göre Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Ensonhaber