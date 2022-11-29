Marketlerdeki fahiş fiyatlara karşı adım! Uygulama devreye girecek
Marketlerde önü alınamayan ve vatandaşın cebini yakan fahiş fiyat artışına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığının yeni uygulamaları devreye alacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada dikkati çektiği marketlerdeki fahiş fiyat artışına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Enflasyon rakamlarının düşüş eğilimine gireceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi düşüş sürecine gireceği bu kritik günlerde, zincir marketlerde kimi ürünlerin fiyatı üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini görüyoruz.” sözlerine paylaşımında yer verdi.
Ticaret Bakanlığı’nın bir uygulamayı devreye alacağını belirten Erdoğan, “Ticaret Bakanlığımız, önümüzdeki günlerde bu çerçevede yeni uygulamaları devreye alacaktır.” ifadelerini kullandı.
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