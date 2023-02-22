Malatya'nın yaralarını Van sarıyor!

Van Büyükşehir Belediyesi, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

GENEL 22.02.2023, 17:06 22.02.2023, 18:49
Malatya'nın yaralarını Van sarıyor!

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Malatya'ya görevlendirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda bölgeye sevk edilen ekipler, arama-kurtarma, yardım dağıtımı, cenaze nakil işlemleri, psikososyal destek, çadır ve konteyner kentlerin altyapısı ile kurulumuna kadar her alanda görev yapıyor.

İlk günden bu yana dönüşümlü olarak 946 personeli Malatya'daki çalışmalara destek vermeleri için gönderen belediye, şu anda da 395 personel, 359 iş makinesi ve araç ile yaraları sarmaya çalışıyor.

Belediye bünyesindeki 26 kişilik arama kurtarma ekibi, Malta ve Filistin'den gelen ekiplerle enkazlarda yürüttükleri çalışmalarda 50 kişiyi kurtardı.

Depremzedelere, 134 bin 760 yardım kolisini ulaştıran görevliler, 238 tır, 5 kamyon ile 8 kamyonet yardım malzemesini de depolara boşaltarak, vatandaşlara zamanında teslim edilmesini sağladı.

Bölgeye gönderilen mobil aşevi ve çorba dağıtım araçlarıyla 18 noktada 187 bin 500 kişilik çorba dağıtımı, 10 bin kumanya ve diğer gıdaların dağıtımını yapan Büyükşehir Belediyesi, 12 cenaze nakil aracı ile 466 cenazenin naklini gerçekleştirdi.

Malatya'da 1364 sahipsiz hayvana yönelik aşı, antibiyotik, iç-dış parazit, besleme, 129 küçükbaş, 27 büyükbaş, 46 kanatlı hayvanın aşıları ile antibiyotik ve vitamin tedavilerini yapan ekipler, 10 bin 100 kilogram mamayı sahipsiz hayvanlar için, 750 kilogram ekmeği yaban hayvanları için doğaya bıraktı.

Vatandaşlara psikososyal destek sağlayan belediye ekipleri, bir yandan da geçici barınma alanlarının temizlik ve ihtiyaçlarının tespitini gerçekleştirdi. Çadır kent ve konteyner kentlerde kalan 57 bin 777 afetzedenin ihtiyaç listelerini hazırlayarak gerekli yardımları yapan belediye, Doğanşehir, Pütürge, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki vatandaşlara da gıda kolisi, temizlik malzemesi, kıyafet, bebek maması, bebek bezi ve hijyen kitleri yardımı yaptı.

Enkaz kaldırma çalışmalarını, 35 kamyon, 7 loder, 7 ekskavatör ile yürüten ekipler, 9 araç ile kömür ve odun dağıtımı yaptı, Mersin, Elazığ, Van, Tokat, Ankara ve Bitlis illerine 523 depremzedenin taşınmasını sağladı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Malatya'ya görevlendirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda bölgeye sevk edilen ekipler, arama-kurtarma, yardım dağıtımı, cenaze nakil işlemleri, psikososyal destek, çadır ve konteyner kentlerin altyapısı ile kurulumuna kadar her alanda görev yapıyor.

İlk günden bu yana dönüşümlü olarak 946 personeli Malatya'daki çalışmalara destek vermeleri için gönderen belediye, şu anda da 395 personel, 359 iş makinesi ve araç ile yaraları sarmaya çalışıyor.

Belediye bünyesindeki 26 kişilik arama kurtarma ekibi, Malta ve Filistin'den gelen ekiplerle enkazlarda yürüttükleri çalışmalarda 50 kişiyi kurtardı.

Depremzedelere, 134 bin 760 yardım kolisini ulaştıran görevliler, 238 tır, 5 kamyon ile 8 kamyonet yardım malzemesini de depolara boşaltarak, vatandaşlara zamanında teslim edilmesini sağladı.

Bölgeye gönderilen mobil aşevi ve çorba dağıtım araçlarıyla 18 noktada 187 bin 500 kişilik çorba dağıtımı, 10 bin kumanya ve diğer gıdaların dağıtımını yapan Büyükşehir Belediyesi, 12 cenaze nakil aracı ile 466 cenazenin naklini gerçekleştirdi.

Malatya'da 1364 sahipsiz hayvana yönelik aşı, antibiyotik, iç-dış parazit, besleme, 129 küçükbaş, 27 büyükbaş, 46 kanatlı hayvanın aşıları ile antibiyotik ve vitamin tedavilerini yapan ekipler, 10 bin 100 kilogram mamayı sahipsiz hayvanlar için, 750 kilogram ekmeği yaban hayvanları için doğaya bıraktı.

Vatandaşlara psikososyal destek sağlayan belediye ekipleri, bir yandan da geçici barınma alanlarının temizlik ve ihtiyaçlarının tespitini gerçekleştirdi. Çadır kent ve konteyner kentlerde kalan 57 bin 777 afetzedenin ihtiyaç listelerini hazırlayarak gerekli yardımları yapan belediye, Doğanşehir, Pütürge, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki vatandaşlara da gıda kolisi, temizlik malzemesi, kıyafet, bebek maması, bebek bezi ve hijyen kitleri yardımı yaptı.

Enkaz kaldırma çalışmalarını, 35 kamyon, 7 loder, 7 ekskavatör ile yürüten ekipler, 9 araç ile kömür ve odun dağıtımı yaptı, Mersin, Elazığ, Van, Tokat, Ankara ve Bitlis illerine 523 depremzedenin taşınmasını sağladı.AA

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