Mahalle sakinlerinden doğalgaz talebi

Vali Mithat Bey Mahallesi sakinleri, kentin merkezinde bulunmalarına rağmen, doğalgazdan faydalanmadıklarını, bir an önce kendi mahallelerine de doğalgaz hattının çekilmesini istedi.

GENEL 27.07.2022, 09:22
Mahalle sakinlerinden doğalgaz talebi

Van'da Vali Mithat Bey Mahallesi sakinleri, mahallelerine doğalgaz hattı döşenmesi için çağrıda bulundu. Çarşı merkezine 500 metre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık olarak bine yakın hanenin bulunduğu söz konusu bölge, doğalgaz sorunu yaşıyor. Vali Mithat Bey Mahallesi'ndeki binaların iskânlı olmasına rağmen doğalgaz hattı olmaması vatandaşı mağdur ediyor. Mahalle sakinleri, yanı başlarındaki doğalgaz olduğunu ve kendilerinin ise bu nimetten faydalanamadıklarını ifade ettiler.

Evlerinin iskânlı olmasına rağmen doğalgaz verilmediğini vurgulayan mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak, bu sorunlarının biran önce çözüme kavuşturulmasını istediler. Vali Mithat Bey Mahallesi sakinleri, mahallenin yanı başından doğalgaz hattı geçtiğini ancak doğalgazdan faydalanamadıklarını ve sıkıntılarının giderilmesi hususunda herhangi bir adımın atılmamasına da bir anlam veremediklerini ifade ettiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri, "Vali Mithat Bey Mahallesi, sakinleri olarak beş yıldır bize doğalgaz verilmesi için bizlere söz verildi. Bizlerde AKSA'nın sözüne güvenerek kombi ve petek bağladık. Ama daha sonra verilen sözler tutulmadı. AKSA bu yıl yine bu mahalle doğalgaz verilmeyeceğini söylüyor. Bu sene kömür alacak maddiyatımız yok. Çünkü biz Vali Mithat Bey Mahallesi sakinleri olarak elimizdeki parayı doğalgaz malzemesi için harcadık. Bizler şuan çok mağdur duruma düştük. AKSA görevlileri kapıları yüzümüze kapattı. Bize verilen bütün sözler yalan çıktı. Bizler verilen sözlerin yerine getirilmesini için Sayın Valimizden ve yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.

Bölgegazetesi

Yorumlar (2)
Gundi65 2 saat önce
aynı mahallede aynı sorunu yaşıyoruz. 3-4 yıl önce, bu yıl ki planda sizin sokak yok demişlerdi. 1 ay geçmeden sokağın başındaki nufuzlu birinin kapısına kadar getirmişlerdi doğalgazı. Gerisi kaldı tabii. bu işler böyle isteyince çok kolay istemeyince plan-proje...
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MAHLLE SAKİNLERİ 2 saat önce
HABER İÇİN ÇOK TŞK EDERİZ ÇOK YERİNDE BİR HABER OLMUŞ AMA SİZDEN RİCAM SEYRANTEPE MAHLESİ DÜZYOL KISIMLARINA BİLE DOĞAL GAZ GELMEMİŞ VE MERKEZİ MAHLE DEFALARCA AKSAYA BAŞVURU YAPILMASINA RAĞMEN SİZDEN RİCAMIZ BİZİMDE MAHLENİN BİR AN ÖNCE HABER YAPILMASI ABONE ÇOK DOĞAL GAZ MALESEF YOK KÖMÜR ÇİLEMİZ BİTSİN YETER
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