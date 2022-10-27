KYK faizlerinin silinmesi ile ilgili madde Meclis'ten geçti

KYK öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

GENEL 27.10.2022, 08:48
KYK faizlerinin silinmesi ile ilgili madde Meclis'ten geçti

5 milyondan fazla yükümlünün olduğu, halen 3 milyona yakın öğrencinin almaya devam ettiği öğrenim kredisine dair düzenlemeyi içeren kanun teklifi, TBMM’de görüşüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda, 'torba kanun' teklifi görüşmeleri sürerken teklifin, KYK faizlerinin silinmesine ilişkin 7'nci maddesi kabul edildi.

Öğrenciler, yalnızca aldıkları kredi tutarı kadar geri ödeme yapacak
Böylece yasanın tamamı görüşülüp yürürlüğe girdiğinde KYK öğrenim kredisi borcu olan öğrenciler, yalnızca aldıkları kredi tutarı kadar geri ödeme yapacak.

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından iki kez toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine, birleşimi bugün (perşembe) saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öğrenim kredisi borcu faizsiz ödenecek
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'dan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

"Enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararını aldık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK borçları ile ilgili, “Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararını aldık. Bu uygulamadan hâlen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanabilecek. Böylece kredi geri ödemelerinde 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin faaliyetlerinin başlamasıyla yapılacak kanuni düzenlemeyle hayata geçecek bu uygulamayla mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere, toplam 3 milyon 157 bin gencin öğrenim kredisi sorununu ortadan kaldıracaklarını söylemişti.

Ensonhaber

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