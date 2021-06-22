Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?
Kurban bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar bayramda uygulanacak yasakları araştırıyor.
Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu."1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor." dedi.yeniakit
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