Kuran-ı Kerim'i hatim eden öğrenciler için program düzenlendi
Van Büyükşehir Belediyesi'nin Kur’an-ı Kerim kursunu bitiren öğrenciler için hatim programı düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi, Kadın Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kur’an-ı Kerimi hatim eden Üniversite öğrencileri için Kadın ve Aile Merkezinde hatim programı düzenledi.
Tuşba İlçe Müftülüğü ile ortak düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez’in eşi Bilgin Bekmez, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nesibe Yılmaz, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Şebnem Kartal, Tarım İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, Aile ve Sosyal Hizmetler Kuruluş Müdürü Hatice Şen, Tuşba İlçe Müftülüğü Üniversite Camii Kuran Kursu Öğretmeni Tuba Akkuş ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle devam etti. Yaklaşık 1 saat süren programın ardından davetliler, öğrenciler için pasta kesip hatıra fotoğrafı çektirdi.
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