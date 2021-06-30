Kuraklık Van'da Arıcılık Sektörünü Etkiledi

Küresel iklim değişikliğinin etkisi altında olan Türkiye’de 2021 yılında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi arıcılığı da etkiledi.

GENEL 30.06.2021, 10:27
Kuraklık Van'da Arıcılık Sektörünü Etkiledi

Van’da istenilen yağışların olmaması, havanın aşırı ısınmasıyla birlikte doğada açan çiçekler kısa sürede kururken, kovandan çıkan arılar ise kuraklık nedeniyle polen ve nektar bulmakta zorlanınca bal üretimi de sıkıntıya girdi. Kovanından çıkan ancak yeteri kadar polen ve nektar toplayamayan arılar aç kalmaya başlarken, buna bağlı olarak bal üretiminde de düşüş yaşandı. Yağış azlığı nedeniyle bitkilerin kuruduğu Van’da bu yıl bal üretimi azaldı. Yeterli yağışların olmaması sonucu bitkilerin kuruması nedeniyle yıllık bin 200 ton civarında bal üretimi yapılan Van’da bu yıl bal üretiminde büyük düşüş bekleniyor.

“Bal üretiminde yüzde 80 düşüş yaşanacak”
İHA muhabirine konuşan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, kuraklık nedeniyle bal üretiminde yüzde 80 düşüş yaşayacaklarını söyledi. Tandoğan, “Kuraklık ve ısınmanın etkilerini iliklerimize kadar yaşıyoruz ve gündelik hayatımıza kadar etkiliyor. Bu yıl özellikle Doğu ve Güneydoğu yöresinde yağmur yağmayışı, sıcakların ortalamanın üstünde seyir etmesi son derece hayati bir duruma denk geldi. Yağışların olmamasından dolayı doğanın erken kuruması çiçeklerin de olmamasını etkiledi ve bu anlamda inanılmaz bir kuraklık yaşadığımızı görüyoruz. Bu da bal verimimizi çok ciddi bir boyutta etkileyecek” dedi.

“Bal arıları yok olmayla karşı karşıya”
Bal veriminde yüzde 70 ila 80 oranında düşüş yaşanacağını kaydeden Tandoğan, “Daha önemlisi ise balın olmadığı sene arıların da ölüm tehlikesi, özellikle kış mevsimini atlatamaması, yeterince beslenememesinden dolayı hastalık ve zararlara karşı bağışıklık sistemini kaybediyor. Bu da önümüzdeki sezonun arı ölümlerinin çok fazla olacağını gösteriyor. Küresel ısınma son derece kendini hissettirdi. Son derece kaygı ve endişe içindeyiz. Sektörümüzle alakalı ne yapacağımızla ilgili hiçbir planımız yok. Bekleyip ne olacağına bakacağız çaresizce. Son 30 yıldır konuşulan küresel ısınma ile ilgili her insanın, her bireyin üzerine düşeni yapması ve özellikle doğayı hunharca bir şekilde kullanmaması, doğa dengesini bozabilecek eylemlerde bulunmaması gerekiyor. 2 yıl daha aynı kuraklık yaşanırsa elimizde hiç arı kalmayabilir, bal arıları yok olmayla karşı karşıya kalmış durumda” diye konuştu.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 30 Haziran 2021
İmsak 02:49
Güneş 04:39
Öğle 12:15
İkindi 16:09
Akşam 19:42
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23