Kültür ve Turizm Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Van'da 6 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihi ve şartları

GENEL 11.03.2022, 11:21
Kültür ve Turizm Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak 53 sözleşmeli personel alacak.

Personel alımlarının 6'sının Van'da yapılacağını duyuran Kültür ve Turizm Bakanlığı; 2 Sahne Amiri, 1 Konduvit, 2 Sahve Işıkçısı ve 1 Sahne Mekanikçisi olmak üzere toplam 6 sözleşmeli personel alımı yapacağını belirtti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı Van personel alımı başvuru tarihi ve şartları..

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde 7 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

A-GENEL ŞARTLAR

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

B-ÖZEL ŞARTLAR

Sahne Amiri

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren, Sahne Sanatları ve Tiyatro bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Konduvit

a) Yükseköğretim Kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden mezun olmak,

b) Sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Işıkçısı

a) Yükseköğretim Kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden mezun olmak,

b) Tercihen sahne ışık ekipmanları hakkında uygulama bilgisine sahip olmak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Makinisti

a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyonbölümü mezunu olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde 07/03./2022-…21/03/2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Adayların, son başvuru tarihi olan 21/03./2022 tarihi saat 23:59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, sınav başvurusunda hangi il ve pozisyonlar (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar 1 il ve 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır. Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-T.C. Kimlik numarasının yer aldığı yazılı özgeçmiş. 2-Sınav ilanının “ B- ÖZEL ŞARTLAR” başlığı altındaki branşlar için istenilen öğrenim belgesi, sertifika ve denklik belgelerinden gerekli olanlar.

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1- Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olup, adaylar sınava katılım durumlarını, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylar, sözlü/mülakat ve uygulamalı sınavına girmeye hak kazanacaktır.

F- SINAV YERİ:
Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/Ankara adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve Atölyelerde yapılacaktır.

G- SINAV TARİHİ VE SAATİ:
Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre e-Devlette kayıtlı mail adreslerine gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar yanlarında, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra açılan “Aday Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

H- SINAV ŞEKLİ
1- Dramaturg, Sahne Amiri, Büro Personeli ve Suflör-Suflöz mülakat şeklinde,

2- Grafiker, Web Tasarımcı, Programcı, Kondüvit, Sahne Işıkçısı, Sahne Terzisi, Sahne Makinisti, Aksesuarcı, Sahne Mekanikçisi ve Kuru Temizlemeci pozisyonları için Uygulamalı ve Mülakat şeklinde yapılacaktır.

Havadis

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