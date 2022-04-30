Kültür ve Turizm Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 154 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yapılacak sözlü sınavla mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen alınacak.

BAŞVURULAR 29 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Sınav başvuruları elektronik ortamda 29 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Adaylar e-Devlet üzerinden "Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması" veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

SINAV BİLGİLERİ BAKANLIĞIN SİTESİNDEN İLAN EDİLECEK

Sözleşmeli 154 personel alımının yapılacağı sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ktb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek, Kariyer Kapısı'ndan da görüntülenebilecek. Adaylar, alıma ilişkin bilgileri Bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.

ŞEHRİVAN GAZETESİ