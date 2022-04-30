Kültür ve Turizm Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sözlü sınavla mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen olmak üzere 154 sözleşmeli personel alınacak. Adaylar başvurularını elektronik ortamda 29 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında yapabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 154 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yapılacak sözlü sınavla mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen alınacak.
BAŞVURULAR 29 NİSAN'DA BAŞLIYOR
Sınav başvuruları elektronik ortamda 29 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Adaylar e-Devlet üzerinden "Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması" veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.
SINAV BİLGİLERİ BAKANLIĞIN SİTESİNDEN İLAN EDİLECEK
Sözleşmeli 154 personel alımının yapılacağı sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ktb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek, Kariyer Kapısı'ndan da görüntülenebilecek. Adaylar, alıma ilişkin bilgileri Bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.
ŞEHRİVAN GAZETESİ
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|36
|81
|2. Bodrumspor
|36
|71
|3. 1461 Trabzon FK
|36
|70
|4. Sivas Belediyespor
|36
|66
|5. Çorum FK
|36
|61
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|36
|60
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|36
|60
|8. Afjet Afyonspor
|36
|59
|9. Somaspor
|36
|52
|10. Ankaraspor
|36
|51
|11. İnegölspor
|36
|50
|12. Etimesgut Belediyespor
|36
|47
|13. Diyarbekirspor
|36
|41
|14. Sarıyer
|36
|40
|15. Serik Belediyespor
|36
|39
|16. Adıyaman FK
|36
|37
|17. Turgutluspor
|36
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|36
|32
|19. Niğde Anadolu FK
|36
|28
|20. Kahramanmaraşspor
|36
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|35
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Giresunspor
|35
|43
|15. Kayserispor
|34
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21