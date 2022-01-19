Kritik toplantı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantının ardından açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.

Arnavutluk ziyareti sırasında 7 alanda anlaşmalar imzaladık. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, çözüm üretmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ekonomideki hedeflerimizi engellemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Döviz kuru dalgalanması devam edince tedbir paketi açıklayıp, panik havasını dağıttık.

163 MİLYAR LİRALIK MEVDUAT KUR KORUMALI SİSTEMDE

Kurt korumalı mevduat hesabına ciddi talep olduğunu görüyoruz. Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat kur korumalı sisteme geçmiştir.

ALTINLARI SİSTEME DAHİL ETMEK İÇİN YENİ MEKANİZMA

Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz.

Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere.

Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz.

KDV'de etkinliği, adaleti, basitliği sağlayacak çalışma hazırlanıyor.

Türkiye ekonomi modeli üzerindeki çalışmaları taraflarla görüşerek kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz.

Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak, herkesin tasarrufunu TL ile yaptığı Türkiye için destek istiyoruz.

Kısır hesaplarla hareket ederek, içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz.

FİYAT ARTIŞI MÜMKÜN OLABİLECEK EN ALT SEVİYEDE YAPILDI

Yılbaşından itibaren doğalgaz, elektrikte fiyat artışı mümkün olabilecek en alt seviyede yapıldı. Devlet bu konuda fedakarlığı sürdürüyor.

Türkiye'nin izlediği yol şimdi pek çok ülke tarafından takip edilmekte, uygulanmaktadır.

SALGINLA MÜCADELE

Son dalganın koronavirüsü tehdit olmaktan çıkaracağını umuyoruz. Vatandaşlarımızdan bu dönemde de temizlik, mesafe, maske kurallarına uymayı, aşılarını yapmayı ihmal etmemelerini istiyoruz. Bilhassa, 60 yaş üstü vatandaşlarımız için hatırlatma dozu önemlidir.

Yerli aşı sayesinde artık kendimize daha güvenle bakıyoruz. Aşıda Türkiye dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olacaktır.

ELEKTRİK DESTEĞİ PROGRAMI GENİŞLETİLİYOR

Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. Bu şekilde 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz.

Kömür yardımı alan hanelerden isteyenlerin bunu doğalgaz olarak kullanabilmelerini sağlayan düzenleme tamamlandı. Doğalgaz desteğinden yaklaşık 4 milyon aile yararlanacak.

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