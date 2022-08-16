KOSGEB'ten faizsiz teminatsız 550 Bin TL! İşte başvuru şartları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), genç istihdamını kolaylaştıran 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın 4'üncü dönem başvuru süresini uzattı. Başvuru için son tarih 10 Ağustos'tan 10 Ekim'e çekildi.

MİKRO İŞLETMEYE 220 BİN TL

Destekten imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler yararlanacak. Programla son 12 ayda ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir yeni personel için 100 bin liralık destek alacak. Bu personelin 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu olması gerekecek. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 10 bin lira artırımlı uygulanacak. Buna göre; mikro işletmeler 220 bin, küçük işletmeler 550 bin liraya kadar faizsiz ve teminatsız destekten yararlanabilecek.

4'ER AYLIK 6 TAKSİT

Destekten yararlanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak. Destek, 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödenecek. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan mikro ve küçük işletmelerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecek.

NASIL BAŞVURULACAK?

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, 'www.kosgeb.gov.tr' adresindeki 'E-Hizmetler' menüsünden 10 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek. Program başvurusu onaylanan işletmelerin ödeme talep edebileceği son tarih ise 28 Kasım 2022'ye uzatıldı. Destek kapsamında yeni istihdam edilecek.

NASIL ÖDENECEK?

Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacak. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecek. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecek.

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