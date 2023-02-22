Konut alırken nelere dikkat edilmeli?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem felaketinin izleri hâlâ devam ederken, vatandaşlar depreme karşı aldıkları önlemleri WanHaber'e değerlendirdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem felaketinin izleri hâlâ devam ederken, vatandaşlar depreme karşı aldıkları önlemleri WanHaber'e değerlendirdi.
|İmsak
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|Yatsı
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|O
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|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
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|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
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|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
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|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
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|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
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|22
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|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
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|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
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|21
|41
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|21
|38
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|22
|37
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|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
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|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15