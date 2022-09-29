Kömür fiyatları yüzde 300 arttı

Havaların giderek soğuduğu bu günlerde özellikle evini kömür ve odunla ısıtan kişilerin kış hazırlıkları başladı. Kırsal mahallelerde ve doğalgazın henüz girmediği ara mahallerde oturanlar kömür ve odun almak zorunda kalıyor.

Geçen seneye göre odun ve kömür fiyatlarının yükseldiğini belirten kömürcüler ise ihtiyacı olanların ellerini çabuk tutmaları hususunda uyararak fiyatların daha da artacağını hatırlattılar.

Kömür ve odun piyasasındaki dalgalanma ve bu dalgalanmaların genel nedenleri hakkında konuşan Van Kömürcüler Sitesi Başkanı Muhammet Aslantaş, kömür tedariki noktasında ilk aylarda sıkıntı yaşadıklarını anacak gelinen noktada ağustos ve eylül itibari ile bu sıkıntılar giderildiğini söyledi.

Şu anda bir tedarik sıkıntısının olmadığını belirten Aslantaş, “Akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasından dolayı maliyetlerimiz çok fazla arttı. Kömür fiyatları çok yüksek. Bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. Kâr marjımızı düşürmeye çalıştık ama ona rağmen fiyatlarımız oldukça yüksek noktada kaldı. Hem akaryakıt fiyatları hem de Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın tedarik noktasındaki sıkıntılarından dolayı biz bu sıkıntıları yaşıyoruz.” dedi.

“Fiyatlar yüzde 300 arttı”

Kömür ve odun fiyatlarında yaşanan artışa değinen Aslantaş, “Geçen sene sezon açılışı ile bu yılki sezon arasında kömür fiyatlarında yüzde 300 fark var. Geçen yıl bin 500 ile 2 bin TL arasında başladığımız sezona bu yıl 7 bin ile 7 bin 500 TL civarında başladık. Odun fiyatları da geçen sezon 500 TL ile iken bu sene bin 500 TL civarındadır.” ifadelerini kullandı.

“Yardım kömürünün satılması ve yerli kömürün fazla olması bizi olumsuz anlamda etkiliyor”

“Fiyatlar daha da artacak”

Önceki yıllarda elden kömür taksiti yapabildiklerine dikkat çeken Aslantaş, “Gelinen noktada kömürcü esnafı olarak sermayede pandemi süreci ile beraber bir daralma yaşamaya başladık. Sermayemiz eridi, sıkıntı yaşadık. Bundan dolayı elden taksit yapamıyoruz. Kredi kartı ile taksitlendirme yapıyoruz. Halkımızdan isteğimiz kömürlerini biran önce alsınlar çünkü önümüzdeki dönemde daha da artacak. Bankalar da önceki yıllarda komisyon almıyorlardı, bu yıl komisyon almaya başladılar. Son 3 aydır bankalar komisyon almaya başladı. Onun için halkımızdan isteğimiz bir an önce bu tedariklerini yapsınlar.” şeklinde konuştu.

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