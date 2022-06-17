Kolları ve bacakları olmayan Nakşin, takdir belgesini evde aldı
VAN'ın Tuşba ilçesinde, doğuştan kolları ve bacakları olmadığı için evde eğitim alan ortaokul öğrencisi Nakşin Özdemir (12), karnesini ziyarete gelen öğretmeninden aldı. Takdir belgesi verilen Nakşin, protez takılmasını ve okula yürüyerek gitmek istediğini söyledi.
Mustafa- Ayfer Özdemir çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Nakşin Özdemir, dirsek aşağısından kolları ve diz altından bacakları olmadan dünyaya geldi. İsmail Hakkı Tunç Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Nakşin, kolları ve bacakları olmadığı için evde eğitim gördü. Dirsek bölümüne kadar olan kollarıyla kalem tutan Nakşin’in bu zamana kadar en büyük isteği ise kendisine protez takılması oldu. Arkadaşlarıyla yürüyüp, oyun oynamak istediğini belirten Nakşin, protez için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istediğini söyledi.
Karnesi ile takdir belgesini, kendisini ziyarete gelen öğretmeninden alan Nakşin Özdemir, protez sayesinde okuluna gitmek istediğini söyledi. Nakşin, "Öğretmenlerim eve gelerek bana eğitim veriyor. Takdir aldım, çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki eğitim-öğretim yılında protezimi takıp okuluma yürüyerek gideceğim. Arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Bu konuda yetkililerden yardım istiyorum" dedi. (DHA)
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