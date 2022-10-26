Koçhan seçimin iptal edilmesini istedi

Yeşil Liste ile seçime giren Van TSO Başkan adayı Hamdullah Koçhan; “Yeşil Liste olarak 12 grupta seçime gittik. Bizler adaletli bir seçim olmasını istedik. Maalesef istediğimiz yâda düşündüğümüz gibi olmadı. Yeşil Liste olarak benim 450 oy pusulam kayıp oldu.

Oy kullanan kabin içinde oy pusulam başka pusula ile değiştirilmiş olduğunu tahmin ediyorum. Benim oy pusulam özerine başka oy pusulalarını koydular. Seçmenlerim beni aradılar, yeşil oy pusulasını bulamıyoruz dediler. Bunu sebebi sandık görevlisi eksiliğidir. Ben seçimin tamamen iptalini istiyorum. Bana göre tüccarımız esnafımız da istiyor” diyen Koçhan, “Bu konuyu gündeme getirmek istemezdim ama bu tür havadisler çıkınca biz de bu sorunlarımızı dile getirdik" dedi.

Havadis