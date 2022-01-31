Kızılay Van Şubesi personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları...
Kızılay Van Şubesi, 3 farklı alanda personel alımı yapıyor.
Türk Kızılay Şube yapılanması kapsamında 66 farklı şehirde çalışmak üzere personel alımı yapıyor. 28 Ocak’ta yayınlanan ilanlara göre Van’da da 3 farklı alanda personel alımı yapılacak.
‘Toplumsal Güçlendirme Uzmanı alımının yapılacağı şehirler ve şartlar’
İşe alımı yapılacak iller:
Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bolu, Çorum, Denizli, Erzincan, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yalova, Zonguldak
Özgeçmişte olması gerekenler:
- Özgeçmişte fotoğraf bulunması,
- Referanslar bölümüne profesyonel iş referansı eklenmesi,
- İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması önemle rica olunur.
Aranan Nitelikler:
-Lisans mezuniyeti,
-Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
-En az 2 yıl iş deneyimi,
-Tercihen İyi düzeyde İngilizce dil bilgisi,
-İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
-STK ve sosyal hizmet alanında yasal mevzuat bilgisi,
-Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
-Tercihen SAP kullanım bilgisi,
-Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,
-Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,
-Etkili iletişim ve sunum becerisi,
-Takım çalışmasına yatkın,
-Çözüm ve sonuç odaklı,
-Proaktif,
-Gelişim odaklı,
-Paydaş memnuniyetine önem veren,
-Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
-Seyahat engeli bulunmayan,
-B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
‘Mali ve Destek Hizmetler Uzmanı alımının yapılacağı şehirler ve şartlar’
İşe alımı yapılacak iller:
Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Denizli, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yozgat
Özgeçmişte olması gerekenler:
- Özgeçmişte fotoğraf bulunması,
- Referanslar bölümüne profesyonel iş referansı eklenmesi,
- İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması önemle rica olunur.
Aranan Nitelikler:
-En az ön lisans tercihen lisans mezuniyeti (Tercihen İİBF),
-Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
-İlgili alanda en az 2 yıl iş deneyimi,
-Tercihen İngilizce dil bilgisi,
-İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
-Mali işler ve çalışma mevzuatı bilgisi,
-Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
-Tercihen SAP kullanım bilgisi,
-Muhasebe/bordro-tahakkuk bilgisi,
-Tercihen Satın alma/lojistik süreçleri bilgisi,
-Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,
-Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,
-Etkili iletişim ve sunum becerisi,
-Takım çalışmasına yatkın,
-Çözüm ve sonuç odaklı,
-Proaktif,
-Gelişim odaklı,
-Paydaş memnuniyetine önem veren,
-Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
-Seyahat engeli bulunmayan,
-B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
‘İl Şube Yöneticisi alımının yapılacağı şehirler ve şartlar’
İşe alımı yapılacak iller:
Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak
Özgeçmişte olması gerekenler:
- Özgeçmişte fotoğraf bulunması,
- Referanslar bölümüne profesyonel iş referansı eklenmesi,
- İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması önemle rica olunur.
Aranan Nitelikler:
-Lisans mezuniyeti,
-Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
-5 yıl yöneticilik olmak üzere 10 yıl iş deneyimi,
-Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisi, ayrıca ihtiyaçlar çerçevesinde Arapça, Farsça vb. 2. dil bilgisi,
-İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
-STK’lar ile ilgili yasal mevzuat bilgisi,
-Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
-Tercihen SAP kullanım bilgisi,
-Takım çalışmasına yatkın,
-Çözüm ve sonuç odaklı,
-Proaktif,
-Gelişim odaklı,
-Paydaş memnuniyetine önem veren,
-İletişim yeteneği kuvvetli,
-Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
-Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
-Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
-Seyahat engeli bulunmayan,
-B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12