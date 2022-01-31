Kızılay Van Şubesi personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

Türk Kızılay Şube yapılanması kapsamında 66 farklı şehirde çalışmak üzere personel alımı yapıyor. 28 Ocak’ta yayınlanan ilanlara göre Van’da da 3 farklı alanda personel alımı yapılacak.

‘Toplumsal Güçlendirme Uzmanı alımının yapılacağı şehirler ve şartlar’

İşe alımı yapılacak iller:

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bolu, Çorum, Denizli, Erzincan, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yalova, Zonguldak

Özgeçmişte olması gerekenler:

- Özgeçmişte fotoğraf bulunması,

- Referanslar bölümüne profesyonel iş referansı eklenmesi,

- İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması önemle rica olunur.

Aranan Nitelikler:

-Lisans mezuniyeti,

-Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,

-En az 2 yıl iş deneyimi,

-Tercihen İyi düzeyde İngilizce dil bilgisi,

-İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,

-STK ve sosyal hizmet alanında yasal mevzuat bilgisi,

-Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,

-Tercihen SAP kullanım bilgisi,

-Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,

-Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,

-Etkili iletişim ve sunum becerisi,

-Takım çalışmasına yatkın,

-Çözüm ve sonuç odaklı,

-Proaktif,

-Gelişim odaklı,

-Paydaş memnuniyetine önem veren,

-Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

-Seyahat engeli bulunmayan,

-B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.

‘Mali ve Destek Hizmetler Uzmanı alımının yapılacağı şehirler ve şartlar’

İşe alımı yapılacak iller:

Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Denizli, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yozgat

Özgeçmişte olması gerekenler:

- Özgeçmişte fotoğraf bulunması,

- Referanslar bölümüne profesyonel iş referansı eklenmesi,

- İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması önemle rica olunur.

Aranan Nitelikler:

-En az ön lisans tercihen lisans mezuniyeti (Tercihen İİBF),

-Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,

-İlgili alanda en az 2 yıl iş deneyimi,

-Tercihen İngilizce dil bilgisi,

-İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,

-Mali işler ve çalışma mevzuatı bilgisi,

-Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,

-Tercihen SAP kullanım bilgisi,

-Muhasebe/bordro-tahakkuk bilgisi,

-Tercihen Satın alma/lojistik süreçleri bilgisi,

-Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,

-Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,

-Etkili iletişim ve sunum becerisi,

-Takım çalışmasına yatkın,

-Çözüm ve sonuç odaklı,

-Proaktif,

-Gelişim odaklı,

-Paydaş memnuniyetine önem veren,

-Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

-Seyahat engeli bulunmayan,

-B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.

‘İl Şube Yöneticisi alımının yapılacağı şehirler ve şartlar’

İşe alımı yapılacak iller:

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak

Özgeçmişte olması gerekenler:

- Özgeçmişte fotoğraf bulunması,

- Referanslar bölümüne profesyonel iş referansı eklenmesi,

- İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması önemle rica olunur.

Aranan Nitelikler:

-Lisans mezuniyeti,

-Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,

-5 yıl yöneticilik olmak üzere 10 yıl iş deneyimi,

-Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisi, ayrıca ihtiyaçlar çerçevesinde Arapça, Farsça vb. 2. dil bilgisi,

-İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,

-STK’lar ile ilgili yasal mevzuat bilgisi,

-Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,

-Tercihen SAP kullanım bilgisi,

-Takım çalışmasına yatkın,

-Çözüm ve sonuç odaklı,

-Proaktif,

-Gelişim odaklı,

-Paydaş memnuniyetine önem veren,

-İletişim yeteneği kuvvetli,

-Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

-Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

-Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

-Seyahat engeli bulunmayan,

-B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.