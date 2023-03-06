Kılıçdaroğlu ve Akşener görüştü, İYİ Parti altılı masaya geri döndü!

Türkiye'nin gözü o toplantıdaydı! Son dakika bilgisine göre İYİ Parti, altılı masaya geri döndü! İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için yaptığı yeni öneri Ankara gündemini hareketlendirmişti. Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantıya Meral Akşener de katılacak. Hem Mansur Yavaş hem de İmamoğlu bugün Akşener ile görüşmüştü. İşte son dakika haberinin detayları...

GENEL 06.03.2023, 15:52
Kılıçdaroğlu ve Akşener görüştü, İYİ Parti altılı masaya geri döndü!

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından gözlerin çevrildiği Millet İttifakı'nda bugün yeni gelişmeler yaşandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile görüşürken; iki isme yetkili cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerisinde bulunulduğu açıklandı. Söz konusu teklif CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilirken, Kılıçdaroğlu'nun da bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi.

SON DAKİKA: İYİ PARTİ MİLLET İTTİFAKI'NA GERİ DÖNDÜ
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şu açıklamayı yaptı:

"Az önce sayın genel başkanımızla Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Şu an itibarıyla Akşener birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı aldı. Milletimize hayırlı olsun."

GENEL MERKEZDEN AYRILDI
Akşener, bir açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı. Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapacağı iddia edildi.

4'LÜ ZİRVE İDDİASI
Gazeteci İsmail Küçükkaya, "Güvenilir bir kaynağım, dörtlü bir görüşmeden söz ediyor. İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener şeklinde. Bu formül onların üzerinde inşa edildiği için beraber görüşelim demişler. Bir otelde görüşecekler" ifadesini kullandı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN SAADET PARTİSİ'NE ZİYARET
Öte yandan Millet İttifakı'nın yapacağı toplantının saati ertelenirken, Yavaş ve İmamoğlu; Saadet Partisi'ne gelerek kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KILIÇDAROĞLU OLACAK
Bugünkü kritik toplantı sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak ortak mutabakatla açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE DİKKAT ÇEKEN HAZIRLIK
CHP Genel Merkezi'nde de adaylık açıklamasına hazırlık yapılırken, genel merkezin bahçesine ses sistemi ve platform kurulması dikkat çekti.

Mynet

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