banner56

Kesişme: İyi ki varsın Eren'in Van galası yapıldı

Trabzon'da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in anısına çekilen ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filminin Van galası İl Emniyet Müdürlüğü konferans Salonu'nda yapıldı.

GENEL 14.02.2022, 22:56
Kesişme: İyi ki varsın Eren'in Van galası yapıldı

Filmin gösteriminden sonra açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Oldukça duygu yüklü Eren Bülbül filmini izledik. Bu topraklarda kardeşçe, barış, huzur, güvenlik içinde yaşamamızı istemeyenler, buna engel olmaya çalışıyorlar.

Ama bunu herkes bilsin ki; Ferhat komutandaki insanlık sevgisi, şehidimiz Eren'deki memleket aşkı, sevgisi bu nefreti, bu terörü ilelebet bitirecektir." dedi.

Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmin galası Van'da gala yapıldı. Gala öncesi, şehit ailelerinin de katıldığı yemek programı düzenlendi.

Yemek sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki özel gösterime Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas,  Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, şehit yakınları, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül,  şehit Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ile filmin oyuncuları katıldı.

Film gösterimi sonrası açıklama yapan Vali Bilmez, "Oldukça duygu yüklü Eren Bülbül filmini izledik. Bu topraklarda kardeşçe, barış, huzur, güvenlik içinde yaşamamızı istemeyenler, buna engel olmaya çalışıyorlar. Ama bunu herkes bilsin ki; Ferhat komutandaki insanlık sevgisi, şehidimiz Eren'deki memleket aşkı, sevgisi bu nefreti, bu terörü ilelebet bitirecektir. Bugün 14 Şubat Dünya Sevgililer günü.

Bugün memleketini seven, şehadet şerbetini içenlerin de sevgililer günü. Bu sevgi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek. Şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Allah'ın izniyle birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi devletiyle, milletiyle bütünleşmiş bu toplumu hiç kimse huzurunu bozamayacak. Rabbim şer odaklarının bu şerrini tuzağına kendilerini düşürsün. Bu filmde görev alan ve bu fimin çekiminde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

'ŞEHİT ANNESİ OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM'

Şehit oğlu Eren Bülbül'ün filmini izlerken gözyaşı döken Ayşe Bülbül ise "Benim evladım 15 yaşında şehit oldu. Ne mutlu bize. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Tabi gururluyum, mutluyum şehit annesi olduğum için. Benim evladımın unutulmaması için, onun adına bu filmde yer alan oyurculara da çok  teşekkür ediyorum. Bu filmi her izlediğimde duygulanıyorum, heyecanlanıyorum." diye konuştu.

Promgram sonunda Vali Bilmez, şehitler Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik'e günün anlam ve önemine ilişkin çiçek verip, toplu fotoğraf çektirdi.dha

Yorumlar (0)
-3
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 24 52
2. 1461 Trabzon FK 24 52
3. Sivas Belediyespor 24 45
4. Bodrumspor 24 44
5. Çorum FK 24 43
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 24 43
7. Silahtaroğlu Vanspor FK 24 42
8. Somaspor 24 41
9. Afjet Afyonspor 24 38
10. Ankaraspor 24 35
11. İnegölspor 24 31
12. Serik Belediyespor 24 30
13. Etimesgut Belediyespor 24 29
14. Diyarbekirspor 24 28
15. Adıyaman FK 24 28
16. Sarıyer 24 23
17. Turgutluspor 24 23
18. Ergene Velimeşespor 24 18
19. Kahramanmaraşspor 24 13
20. Niğde Anadolu FK 24 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14