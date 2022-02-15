Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede yay üretiyor

Aynı zamanda Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı olan ahşap el sanatları ustası Bülent Akarsu, kendi imkanlarıyla oluşturmuş olduğu atölyede yay üretimi yapıyor. Sanal ortamda aldığı dersler ve araştırmalar neticesinde yay yapmayı öğrendiğini belirten Akarsu, severek devam ettirdiği yay üretimini ilerleyen süreçte hediyelik eşya olarak ilçe turizmine kazandırmayı hedefliyor.

2 yıldır geleneksel okçuluğa yönelik yay üretimi yaptığını belirten Akarsu, ‘Emir Bayındır Han’ modeli ve ‘Hürremşah’ modeli olmak üzere Ahlat’a özgü 2 ayrı yay modeli üretimi yaptığı söyledi. Akarsu, ürettiği yayları siparişlere göre Türkiye’nin birçok iline ve yurt dışına sattığını ifade etti. Akarsu, “Ahlat’ta bir ilk yaparak yay yapımına başladım.

Gerek değerli ustalarım olsun bana uzaktan eğitimle, gerekse takıldığım yerde onları arayarak ve videolar izleyerek bu işi çözmeye çalıştım. Yay yapımı hakikaten zor bir iş. Yapmak isteyenler ve gerçekten bu işe gönül vermek isteyenlere de biz bildiğimiz kadarıyla ne biliyorsak öğretmeye çalışırız ki bu spor devam etsin bu gelenek devam etsin. Ben öğrendiğim kadarıyla bu işi yapmaya çalışıyorum.

Ahlat’a özgü yay üreteyim dedim. ‘Ahlat Yay’ ismi altında geleneksel Türk yayını değiştirmeden sadece üzerinde değişik oynamalar yapılarak ‘Ahlat’ ismini verdiğim yayların 2 tanede modelini çıkardım.

Ahlat’ımıza sembol olmuş Emir Bayındır kümbetinden esinlenerek ‘Emir Bayındır Han’ modeli ve Sivas Divriği Ulu Cami’nin mimari olan ‘Hürremşah’tan esinlenerek diğer yaptığım model yaya da ‘Hürremşah’ ismini bıraktım” dedi.

Amacının yaptığı yayları turizme kazandırmak olduğunu söyleyen yay ustası Bülent Akarsu, “Ahlat yaylarını marka haline getirip turizme kazandırmayı hedefliyorum. Yaptığım yayları siparişler üzerine Türkiye’nin çeşitli illerinde bu sporla uğraşan kişilere gönderiyorum. Bunun yanında yurt dışından da talepler oluyor. Yurt dışına da istekler doğrultusunda göndermeye çalışıyorum” diye konuştu.iha