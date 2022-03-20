Kedi güzellik yarışması ertelendi
Van’da Shopping Fest (Alışveriş Festivali) kapsamında bugün düzenlenmesi gereken kedi güzellik yarışması, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün Shopping Fest etkinlikleri kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlenecekti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde bulunan Van Kedi Villası’nda bakımları titizlikle yapılan kediler, düzenlenecek olan kedi güzellik yarışmasında podyuma çıkarak hünerlerini sergileyecekti. Ancak yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu yarışmanın 206 Mart Cumartesi gününe ertelendiği açıklandı.
|İmsak
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|70
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|50
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|30
|49
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|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
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|30
|41
|11. Kasımpaşa
|30
|38
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|30
|38
|13. Galatasaray
|29
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Gaziantep FK
|29
|37
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|30
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|30
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|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
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|27
|47
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
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|44
|7. Samsunspor
|27
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|8. Adanaspor
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|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
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|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
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|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|26
|33
|15. Kocaelispor
|26
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|27
|30
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|25
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|27
|14
|Takımlar
|O
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|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
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|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. M. United
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|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
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|36
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|29
|34
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|29
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