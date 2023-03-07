Kayseri'de 584 bina ağır hasarlı olarak tespit edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık 2 büyük deprem, 11 ilde etkili olmuştu.

Yaralar sarılmaya devam ederken Kayseri Valiliği'nden, deprem sonrası kente dair bilgiler verildi.

Valilik'ten verilen bilgiler şu şekilde:

Afet bölgesine ayni yardım desteği

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ilk günü oluşturulan Ayni Bağış Deposu'nda toplanan yardımlardan deprem bölgesinde bulunan 10 vilayete çadır, battaniye, su, gıda, kıyafet, temizlik ve hijyen ürünleri, yakacak, elektrikli ısıtıcı, temel acil ihtiyaçları karşılayacak ürünlerden oluşan 18 tır gönderilirken, depremin ilk gününden bugüne kadar Kayseri Lojistik Deposu'ndan deprem bölgesinde yer alan illere toplam 689 tır yardım malzemesi sevk edildi.

Ağır hasarlı yapı sayısı 584

Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan toplam 10 bin 993 başvurudan 5 bin 762 adet yapının hasar tespit çalışması yapılırken, 3 bin 90 hasarsız, 2 bin 29 az hasarlı, 59 orta hasarlı ve 584 ağır hasarlı yapı tespit edildi.

Yapılan başvuruların yüzde 52,4'nün hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Kent genelinde 16 adet ağır hasarlı okul, 22 adet ağır hasarlı cami minaresi, 1 adet ağır hasarlı cami, 2'si ağır biri orta hasarlı olmak üzere toplam 3 adet kamu binası bulunuyor. Bu yapılardan 9 cami minaresi ve 1 adet okul binası acil yıkım kararı üzerine ilgili belediyeler tarafından yıktırıldı.

Belediye binaları da hasar aldı

Öte yandan meydana gelen depremlerde, Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ve Sarız Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ağır hasarlı, Develi Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ise orta hasarlı olmak üzere toplam 3 belediye binası hasar gördü.

Bu yapıların durumu ile ilgili yetkililere bilgi verilirken, boşaltılma süreci devam ediyor. Ayrıca şehir merkez ilçelerinden Kocasinan'da 3, Melikgazi'de 2 adet olmak üzere toplam 5 ağır hasarlı konut tespit edildi. Bu konutlardan 14 katlı bir adet bina acil yıkım kararı üzerine yıktırıldı.

44 bin depremzede misafir ediliyor

Deprem bölgesinden Kayseri'ye toplam 44 bin 733 depremzede gelirken, gelen depremzedelerden 9 bin 359'u KYK yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, otel, apart ve muhtelif yerlerde misafir edilirken, 35 bin 374 kişide yakınlarının yanında ve kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda barınma ihtiyacını karşılıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuran 22 bin 271 depremzedenin ayni yardım talepleri karşılanırken, ayrıca nakdi yardım talebinde bulunan 5 bin 672 ailenin başvuruları da değerlendirilerek toplamda 5 milyon 394 bin 200 TL nakdi yardım yapıldı.

11 bin depremzedeye psikososyal destek

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, şehre gelen depremzedelere psikososyal destek çalışmalarına ilk günden itibaren kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla devam edilirken, bu çerçevede toplam 11 bin 474 depremzedeye psikososyal destek sağlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem nedeniyle Kayseri'ye gelerek KYK yurtları ile Milli Eğitime bağlı pansiyonlarda kalan 5 bin 148 öğrenciye yönelik de psikososyal destek çalışmaları devam ediyor.

“Evim Yuvan Olsun” Yardımlaşma Kampanyası

Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası çerçevesinde, ilçelerden toplam 97 konut sahibi tarafından “Evim Yuvan Olsun projesine katılım başvurusu yapıldı. Söz konusu başvuruların incelenmesi neticesinde; 36 konutun kullanıma uygun olmadığı, 16 bedelsiz konut ve 3 indirimli kiralık konut olmak üzere toplamda 19 konutun kullanıma uygun bulundu.

Geriye kalan 42 konutun ise kullanıma uygunluğunun değerlendirilme aşamasında olduğu tespit edildi. Söz konusu konutların depremzede vatandaşlara tahsis edilmesine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

11 bin 148 depremzede kabul edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ilk gününden bugüne kadar 11 bin 148 depremzede hasta kabulü yapıldı. Mevcutta Kayseri'de bulunan hastanelerde serviste 312 kişi, yoğun bakımda 110 kişi olmak üzere toplam 422 hasta yatarak, tedavi edildi.

10 bin 548 hasta taburcu edilirken, 78 hasta vefat etti. Hastanelerde deprem sonrasında, kimsesiz/refakatsiz olarak toplam, 60 çocuk depremzedenin kabulü yapıldı. Tedavisi tamamlanan 24 çocuk ailelerine, 18 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. 1 çocuk da ailesi ile birlikte Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bugün itibariyle toplam 16 kimlikli/kimliksiz bebek ve çocuğun tedavisi devam ediyor.

Deprem bölgesinden Kayseri'ye 280 ağır engelli depremzede getirilerek özel ve resmi bakım merkezlerine; 12 kadın ve 8 çocuk Kadın Konukevine yerleştirildi. Bugün itibariyle Sosyal Hizmet Bakım Merkezlerinde ise 7 çocuk bulunuyor. Ayrıca 23 yaşlı depremzede ise özel huzurevlerine yerleştirildi.

Toplam 18 okul ve pansiyon ağır hasarlı

Kayseri'de 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde 3, sonrasında ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 13 okul ağır hasarlı; 1 okul ve 1 pansiyon orta hasarlı olmak üzere toplamda 18 okul ve pansiyon binası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edildi. Ağır ve orta hasarlı okullardaki öğrenciler uygun okullara tahliye edilerek eğitim öğretim süreçleri sorunsuz şekilde devam ettirilirken, Hasar gören okullar şu şekilde:

Deprem öncesinde, Kocasinan İlçesi Cumhuriyet İlkokulu, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Mithatpaşa İlkokulu,

deprem sonrasında ise Kocasinan İlçesi Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu, Kadir Has Ortaokulu, Gözüakçalar İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulu, Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu, Melikgazi İlçesi Besime Özderici Ortaokulu, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Talas İlçesi Mehmet-Cemile Oğulcuklu İlkokulu, Sarız İlçesi Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlkokulu-Ortaokulu, Yeşilhisar İlçesi Atatürk İlkokulu, İncesu İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak belirlendi.

Öte yandan deprem sonrasında acil yıkım kararı olan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu B Blok'un yıkılması işlemleri tamamlandı.

Orta Hasarlı Okullar ise, Tomarza ilçesi Dadaloğlu Battal Topuz Anadolu Lisesi ve Yahyalı ilçesi Hacı Zeliha Kurmel Kız Pansiyonu olarak belirlendi.

5 bin 148 öğrenci nakil edildi

Deprem nedeniyle Kayseri'ye gelerek okullara nakil olan 5 bin 148 öğrenciye yönelik; masal anlatıcılığı, kukla gösterileri, bilimsel deney etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları yöntemleriyle psikososyal destek çalışmaları devam ederken, eğitimlerine Kayseri'de devam eden depremzede öğrencilere eksiksiz hizmet verebilmek, ihtiyaç analizleri istikametinde çalışma yapabilmek için öğrenci deprem veri takip sistemi yazılımı geliştirilerek kullanıma sunuldu.

403 kişinin işe yerleştirme kayıtları yapıldı

20 Şubat 2023 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanlarınca depremzedelerin kaldığı KYK yurtlarının tamamı, otel ve kamu misafirhanelerinde kalanların büyük bir kısmı ziyaret edildi. Anons ve duyuru neticesinde görüşmeyi kabul eden 403 kişinin işe yerleştirme konularında bilgilendirilerek kayıtları yapıldı.

Yapılan görüşmelerin ardından firmaların doğrudan işe aldığı kişiler hariç 208 kişi işe yerleştirildi. İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma uygulaması ile işsizlik ödeneği ve nakdi ücret desteği başvuruları alınmaya başlandı. Depremden etkilenen illere yardım malzemelerinin sevkiyat işlerinde çalışmak üzere 402, KYK Yurtlarında depremzedelere hizmet vermek amacıyla 101 olmak üzere toplam 503 kişilik Toplum Yararına Program başlatıldı.

Ensonhaber