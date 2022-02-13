Kaymakam Nasır İstanbul’daki Özalp ve Saray dernekleri ve iş adamları ziyaret etti

Van’ın Özalp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Özalp Ak Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ertan Baylak’la birlikte İstanbul’da faaliyet gösteren Özalp-Saray İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Ayazca Köyü Yardımlaşma Derneği, Hacıali Köyü Yalçınkaylar Yardımlaşma Derneği, Okyanus Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Eğitimci Orhan Özbey ve Saraylı İş Adamı Şahabettin Sürü’yü İstanbul’daki İlçe Kaymakamı Nasır ziyaretleri kapsamında İlk olarak İstanbul’da faaliyet gösteren Özalp-Saray İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek Kahvaltıda İstanbul’da ikamet eden Özalp ve Saraylı vatandaşlarla bir araya geldi.

Ardından Kaymakam Nasır beraberindeki kurum amirleri ile birlikte İstanbul’da faaliyet gösteren Ayazca Köyü Yardımlaşma Derneği, Hacıali Köyü Yalçınkaylar Yardımlaşma Derneği, Okyanus Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Eğitimci Orhan Özbey ve Saraylı İş Adamı Şahabettin Sürü’yü İstanbul’daki işyerlerinde ziyaret eden Nasır yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alarak, Özalp ilçesi hakkında talep isteklerini dinledi.

Daha sonra Özalp-Saray İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından İlçe Kaymakamı Nasır’a anlamlı ziyaretlerinde dolayı plaket taktim edildi.