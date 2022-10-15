Kaymakam Aydın'dan Memocan Ayakkabı'ya Ziyaret

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, geçtiğimiz günlerde ilçede açılan Memocan Ayakkabı Mağazasını ziyaret etti.

GENEL 15.10.2022, 14:44
Kaymakam Aydın'dan Memocan Ayakkabı'ya Ziyaret

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, geçtiğimiz günlerde ilçede açılan ve en büyük ayakkabı mağazası unvanınasahip Memocan Ayakkabı’yı ziyaret etti. Mağaza ve ayakkabılar hakkında firma yetkilisi Murat İnan’dan bilgi alan Aydın, firmaya yatırımlarından dolayı teşekkür etti.

Firma yetkilisi Murat İnan’da Batman’dan sonra Van’da açtıkları mağazanın 1500 metrekare net satış alanına sahip olduğunu ve 10’dan fazla kişiye istihdam sağladığını söyledi. Kaymakam Aydın’a ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Aydın, Van’a ve doğuya yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

#İhsan Emre Aydın #Memocan Ayakkabı
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