Karpuz tezgâhlardaki yerini almaya başladı

Van'da yaz mevsiminin en çok sevilen ve tüketilen meyvesi olan karpuz tezgâhlardaki yerini aldı. Tezgâhları süsleyen karpuz, yüksek fiyatıyla da adeta cep yakıyor. Kilogramı 10 ile 15 TL arasında satışa sunulan karpuzun, önümüzdeki süreçte fiyatının düşmesi bekleniyor.

Türkiye'de gıda ürünlerinde fiyatların her geçen gün yükselmesi vatandaşların alım gücünü zorlarken, yaz meyveleri de tek tek piyasaya çıkmaya başladı. Eriğin ardından yaz mevsiminin vazgeçilmez bir diğer meyvesi olan karpuz da tezgâhlarda yerini almaya başladı.

FİYATI CEP YAKIYOR…

Yaz aylarında satışa çıkan karpuzun kilogram fiyatı, mevsimi olmadığı için ilk etapta 10 ile 15 liraya kadar alıcı buluyor. Karpuzun kilogram fiyatının 10 ile 15 lira arasında olduğunu gören bazı vatandaşlar ise, sadece bakmakla yetindi. Fiyatının alışılmışa göre çok pahalı olmasından dolayı bu süreçte keyfi alınacak bir ürün haline gelen karpuzun, önümüzdeki dönemlerde fiyatının daha da düşmesi bekleniyor.

ŞİMDİLİK TÜKETEN AZ…

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan ve herkesin severek yediği karpuz, fiyatının yüksek olmasından dolayı ilk etapta beklenen ilgiyi görmedi. Önümüzdeki dönemde Adana ve Diyarbakır karpuzunun da tezgâhlardaki yerini almasıyla, fiyatların iyice düşmesi bekleniyor. Fiyatının yüksek olduğunu belirten vatandaşlar, "Mevsimin ilk karpuzları tezgâhlardaki yerini aldı.

Tabi sezonun yeni başlaması nedeniyle, ilk etapta fiyatları çok yüksek. Şuanda kilogramı fiyatı 10 ile 15 TL arasında satılıyor. Bu dönemde karpuz yemek artık lüks oldu. Umarım önümüzdeki günlerde fiyatları biraz daha düşer. Karpuz bollaştıkça fiyatı da bugünkünden çok daha aşağıya düşecek ve herkes karpuz yeme imkânı bulacak" ifadelerini kullandılar.

bölgegazetesi