Karayolları Van Bölge Müdürlüğü 172 işçi alacak! İşte başvuru tarihi

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü açıktan merkeze 41, taşra teşkilatına ise 2959 kişi olmak üzere toplamda 3000 personel alınmasına karar verdi.

Van'da 172 işçi alınacak!

İşçilerin alımına ilişkin şartların daha sonra açıklanacağı belirtilen açıklamada, işçi alımına ilişkin talimat Karayolları Bölge Müdürlüklerine gönderildi. Başvuru şartları ve tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Bölge Müdürlüklerin 27 Şubat 2023 günü ilana çıkması ve şartların belli olması bekleniyor.

Van'da alınacak işçi kadrosuna alınacak pozisyonlar ise şu şekilde:

İlana ilişikn yapılan açıklama ve başvuru tarihleri ise sitemizden yayınlanacaktır. Detaylar geldikçe buradan paylaşılacak.

Vanhakimiyet